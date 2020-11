Ela superou o jogo sujo da política e enfrentou uma série de ataques e ofensas dos adversários, mas venceu as eleições…

A prefeita eleita de Ariquemes, Carla Redano (Patriotas), agradeceu à população pela confiança em seu nome. Ela superou uma tentativa de rasteira política e durante a campanha, enfrentou uma série de ataques e ofensas de adversários. Mas, ao final, a maioria dos eleitores do município reconheceu nela a capacidade para dar prosseguimento ao trabalho do prefeito Thiago Flores.

“Agradeço ao nosso povo, que soube separar quem tem propostas, quem tem disposição para trabalhar, de quem só queria atacar, só queria ofender e tentar tumultuar a campanha. Com a força de nossos apoiadores, superamos muitas dificuldades, sem usar fundo partidário, sem apelar para baixarias, sem fazer a velha política suja e está aí o resultado: Ariquemes nos escolheu como prefeita”, disse Carla.

A futura prefeita obteve 13.345 votos, o que corresponde a 31,94% do total de votos válidos, superando outros quatro concorrentes, dois deles apoiados por grupos políticos fortes na região. “Entramos na campanha depois, após uma jogada suja ter nos tirado de uma aliança que havia sido construída. Mas, quem trabalha com os pés no chão, com a verdade e acima de tudo com respeito às pessoas, sempre colhe bons frutos.

Agradeço a Deus, pela força necessária que recebemos, aos nossos familiares, amigos e eleitores. Agora, vamos pensar na nossa cidade, a eleição passou e vamos governar para todos, finalizou.

Por: Mateus Andrade

