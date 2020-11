Parlamentar desejou sucesso à prefeita eleita e se colocou a disposição

Deputado Adelino Follador parabeniza Carla Redano pela vitória em Ariquemes

O deputado Adelino Follador (DEM) parabenizou, nesta segunda-feira (16), a prefeita eleita de Ariquemes, Carla Redano (Patriotas), que obteve 13.345 votos na eleição de domingo (15). Carla concorreu com outros quatro candidatos, entre eles o filho do parlamentar, Lucas Follador (DEM), que obteve 12.414 votos.

Adelino disse que o momento é de reconhecer a conquista da candidata, apoia-la e desejar sucesso para que faça um bom mandato, assim, o deputado Follador se colocou a disposição para continuar contribuindo com o município, através de emendas, indicações e outras ações.

O parlamentar destacou sua amizade com o deputado Alex Redano (Republicanos), marido de Carla, e disse que vai manter a parceria para desenvolver as melhores ações em favor do município.

Texto: Assessoria

Foto: Marcos Figueira-ALE/RO

