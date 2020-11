Deputado Ismael Crispin garante apoio a empreendedora de São Miguel do Guaporé

Com intuito de garantir o fomento da economia rondoniense, através da geração de emprego e renda, o deputado Ismael Crispin (PSB), garantiu na manhã desta terça-feira (17) apoio a empreendedora do município de São Miguel do Guaporé, Romilda Teixeira.

De acordo com o parlamentar, Romilda é uma empreendedora nata e atua no ramo de combustível, academia e padaria em São Miguel do Guaporé e garante o sustento de mais de 80 famílias.

“Ela é uma peça fundamental na economia do nosso município e agora garantirá empregos também na capital. Estamos vivendo tempos difíceis na geração de empregos e Romilda está indo na contramão, inaugurando um posto de gasolina e abrindo mais 45 vagas de emprego”, disse.

Texto e foto: Laila Moraes-ALE/RO

