Deputado Alex Redano destaca crescimento do Republicanos nas eleições municipais

O deputado Alex Redano (Republicanos) ocupou a tribuna durante a sessão ordinária desta terça-feira (17), no Plenário da Assembleia Legislativa para destacar as eleições municipais.

O parlamentar elogiou a garra e determinação dos integrantes do partido Republicanos, que trabalhou com afinco nas eleições municipais deste ano levando a um crescimento histórico de mais de 100% no número de vereadores no Estado, passando de 17 para 43 e reelegendo os prefeitos de Primavera de Rondônia, Eduardo Bertoletti e de Costa Marques, Mirandão.

No entanto, o deputado enfatizou a grande vitória de sua esposa, Carla Redano (Patriotas), à prefeitura de Ariquemes. Redano fez questão de elogiar o desempenho dos concorrentes no pleito, o atual vice-prefeito Lucas Follador (DEM), Tiziu Jadalias (Solidariedade), Clebes Dias (PT) e Gilvan Ramos (MDB).

“Foi uma eleição muito disputada e todos estão de parabéns e queremos aqui deixar claro que estamos abrindo o diálogo para ouvirmos a todos pelo bem de Ariquemes) enfatizou o parlamentar afirmando ser uma honra estar num partido “que é um dos que mais cresceu em Rondônia e no país”.

