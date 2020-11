Vinícius Miguel teve 29.369 votos, 2º colocada teve 2.092 votos a mais

O prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves (PSDB) ganhou um grande apoio na reta final das eleições na cidade. O professor universitário Vinicius Miguel anunciou que está ao lado do candidato tucano na busca pela reeleição. O anúncio foi feito em reuniões realizadas nesta terça-feira (17) na sede do PSDB e em um grande encontro realizado pelo vereador eleito Márcio Pacelle (PSB). Vinícius Miguel (Cidadania) ficou na terceira posição da disputa com 29.369 votos válidos.

Ao explicar o apoio, Vinicius destacou que os ideais que almejava para Porto Velho convergem com as propostas do atual prefeito. Disse ainda que a campanha ética realizada pelo tucano merece destaque.

O prefeito parabenizou a campanha feita por Vinícius Miguel. “Ele fez uma campanha limpa e sem ataques e tem todo meu reconhecimento. Seus ideais e propostas em prol de Porto Velho sempre convergiram”, disse Hildon.

Vinícius Miguel fez questão de agradecer a solidariedade do prefeito, quando foi atacado por notícias apócrifas. “Nossa campanha foi voltada para as propostas e vejo que a sua está sendo feita da mesma forma e por isso declaramos o nosso apoio”, finalizou.

