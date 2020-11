Deputado atuou pela execução da obra, que foi finalizada com o aterro e asfaltamento das cabeceiras e entregue à população

Idealizada pelo presidente da Assembleia Legislativa, Laerte Gomes (PSDB), a ponte duplicada sobre o rio Urupá, na RO-135, em Ji-Paraná, que dá acesso ao distrito de Nova Londrina e a condomínios, faculdades e chácaras, permitindo a interligação com o anel viário e com a BR-429, inclusive, foi inaugurada nesta terça-feira (17). A ponte conta com 150 metros de extensão, com 12,20 metros de largura, em concreto armado pré-moldado.

“Essa obra faz parte de minha história política e a considero uma das mais importantes para Ji-Paraná. Quando fui convidado pelo então governador Confúcio Moura, em 2016, para ser o seu líder na Assembleia Legislativa, meu pedido foi de que ele construísse essa ponte duplicada no rio Urupá, e ele nos atendeu, dando início ao processo licitatório e a execução dos serviços”, destacou Laerte.

De acordo com o presidente, “desde então, tenho acompanhado passo a passo essa obra: desde a contratação da empresa para a elaboração do projeto, o processo de licitação, intercedi junto a empresa de energia para a mudança na rede que passava sobre a ponte, assegurei o orçamento ano após ano, para que a obra não fosse paralisada. Enfim, me empenhei pessoalmente nesse projeto e hoje é realidade”.

A obra passou pelas gestões de Confúcio Moura e do ex-governador Daniel Pereira. Em fevereiro de 2019, a obra da ponte foi entreguem no início da gestão do governador Marcos Rocha. “É importante esclarecer que o projeto inicial era que o DER fizesse as cabeceiras, com maquinário próprio. Mas, o ex-diretor geral do DER entendeu que era melhor terceirizar esse serviço, o que acabou não dando certo e por isso houve um atraso. Mas, por determinação do governador Marcos Rocha, o DER assumiu os trabalhos e em dois meses concluiu as cabeceiras e o asfaltamento, permitindo a entrega definitiva dessa tão importante obra para Ji-Paraná”, explicou Laerte.

“Quero registrar o meu agradecimento ao ex-governador Confúcio Moura, por ter aceitado o desafio e alocado os recursos para início da obra, ao ex-governador Daniel Pereira, por ter dado continuidade, e ao governador Marcos Rocha, por ter feito o aterro das cabeceiras e pavimentado, concluindo os serviços. Quem ganha com isso é a população de Ji-Paraná, que passa a contar com um acesso decente, com pista dupla, para o chamado Terceiro Distrito, que está em franca expansão”, completou.

Participaram da solenidade os deputados estaduais Adailton Furia (PSD) e Jhony Paixão (Republicanos), a deputada federal Sílvia Cristina (PDT), o prefeito de Ji-Paraná, Affonso Cândido, o prefeito eleito, Isaú Fonseca (MDB), vereadores e o diretor geral do DER, Elias Rezende, entre outras autoridades.

Laerte agradeceu ao governador, pela disposição em concluir os trabalhos e aos servidores do DER, pela dedicação. “O governador determinou e o DER, sob o comando do Elias Rezende, fez o serviço em dois meses. Temos que reconhecer o empenho dos servidores do DER, na conclusão dos trabalhos. Essa obra vai ficar na história de Ji-Paraná, depois do saneamento básico, essa é a segunda obra mais importante da nossa cidade”.

O presidente da Assembleia finalizou dizendo que “me sinto feliz em inaugurar essa obra, que faz parte de minha carreira política, da minha vida pública. É um sentimento de dever cumprido, de realização enquanto homem público e de poder, com o nosso trabalho, oferecer uma obra dessa magnitude para a nossa população”.

Comentários

comentários