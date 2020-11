Alex Redano enfatizou a vitória do Republicano, que obteve quase 74% dos votos válidos

O presidente eleito da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), falou da vitória do partido em Costa Marques. O parlamentar parabenizou o prefeito Mirandão, do Republicanos, que foi reeleito neste domingo (15) para os próximos quatro anos. Mirandão obteve 73,90% dos votos válidos. Foram 4.789 votos no total.

Mirandão, que já é prefeito de Costa Marques, tem prestado um relevante papel de gestor, mesmo em um município de ponta de BR e divisa de País, o que para um administrador público é um fardo a mais. Mirandão demonstrou que é capaz de fazer uma gestão de qualidade e de responsabilidade. Aos 40 anos, casado, Mirandão construiu história em Costa Marques como um gestor que fez a diferença com transparência.

A resposta veio nas urnas, com uma aceitação que soma quase 74% dos votos válidos. O deputado Alex Redano reforçou o compromisso que fez com o prefeito na época em que Mirandão colocou seu nome a disposição do partido para o pleito 2020. “Meu compromisso com Costa Marques está de pé, em levar recursos para todas as áreas, garantir que o município seja assistido pelo Estado e intermediar junto à bancada de Rondônia no Senado e na Câmara dos Deputados, emendas para estruturar ainda mais a cidade, seja na saúde, agricultura, ação social e obras”, frisou o deputado.

Alex Redano disse que Costa Marques é o único município do Estado onde o prefeito que disputou com outro candidato conseguiu esse número inédito e que em 39 anos de emancipação política, é a primeira vez que um prefeito é reeleito.

Fonte: Mateus Andrade

Fotos: Mateus Andrade

