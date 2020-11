Dois empresários foram presos no Acre nessa quarta-feira, 18, quando tentavam entrar no Acre com carregamento de frios.

Os empresários foram presos em flagrante sob acusação de crime contra a ordem tributária e falsidade ideológica.

Segundo agentes da Polícia Civil, eles tentaram entrar no estado com carregamento de frios sem à devida documentação da carga e o devido recolhimento do imposto.

A nota fiscal estava em nome de uma empresa a qual encontrava-se inativa desde 2012.

A investigação foi coordenada pelo delegado Pedro Resende, que dará mais informações sobre o caso numa coletiva de imprensa ainda hoje.

