Recurso será investido na aquisição de implementos agrícolas para produtores rurais da região

Presidente Laerte Gomes confirma emenda de R$ 100 mil para atender Aproseli de Nova Londrina

Na manhã desta quinta-feira (19), o presidente da Assembleia Legislativa, Laerte Gomes (PSDB) atendeu os vereadores de Ji-Paraná, Joziel Carlos de Brito (MDB), Obadias (DEM), Du Galdino (PSDB) e Izaias Arnica (PSB).

No encontro, o vereador reeleito no último dia 15 de novembro, Joziel de Brito, entregou ao presidente ofício solicitando a liberação de emenda parlamentar no valor de R$ 100 mil para atender a Associação da Segunda Linha do Distrito de Nova Londrina (Aproseli).

De acordo com o vereador, o recurso será investido na aquisição de equipamentos agrícolas para atender os produtores rurais da região.

“Trata-se de um compromisso que nós fizemos ainda na campanha para atender Nova Londrina, especialmente a Gleba G. E hoje estamos confirmando a emenda de R$ 100 mil que iremos colocar no orçamento para no início do ano liberar o recurso. Compromisso assumido, compromisso cumprido”, declarou o presidente Laerte Gomes.

