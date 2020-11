Hildon levará adiante parte do plano de governo defendido pelo Solidariedade

Através de uma live transmitida na tarde desta quinta-feira (19) pelo Facebook, o Coronel Ronaldo Flores (Solidariedade) declarou apoio ao prefeito Hildon Chaves (PSDB), que concorre à reeleição em Porto Velho com o número 45. O presidente municipal do partido, Eliseu Muller, também participou da live. “Que sigam com o 45, pois estão com ele os projetos de extrema importância para o crescimento de Porto Velho”, destacou.

Inicialmente Coronel Ronaldo explicou que procurou os dois candidatos logo após o final do primeiro turno, levando a eles as principais propostas defendidas pelo Solidariedade durante a campanha. “Nossos projetos não vão morrer por não irmos para o segundo turno. Eles estão vivos e serão levados adiante”, acrescentou.

Coronel Ronaldo Flores afirmou que encontrou no prefeito Hildon Chaves o comprometimento necessário com os projetos defendidos. “O Hildon empenhou a palavra dele comigo, por isso hoje venho declarar meu apoio ao prefeito. Entendo que assim levaremos adiante nosso programa de governo para atender os moradores de Porto Velho”, detalhou.

Eliseu Muller explicou que o Solidariedade delegou ao Coronel Ronaldo Flores a responsabilidade de conduzir as conversações com os dois candidatos. “Isso aconteceu devido à forma humilde e pontual que ele apresentou durante a campanha, se tornando uma grande liderança no partido, quando foram apresentadas propostas realizáveis. Entendemos que o candidato Hildon é o que tem as melhores condições de levar esse programa adiante”, destacou.

Outro ponto citado por Eliseu Muller é que o Solidariedade não busca cargos, e o principal interesse é a implementação de projetos. “Hildon Chaves se mostrou muito satisfeito e coerente com os projetos que apresentamos. Digo a quem votou no Ronaldo que nesse momento Hildon é o melhor candidato para darmos prosseguimento ao que representamos”, disse.

Propostas

O Coronel Ronaldo explicou a Hildon Chaves a preocupação com os menos favorecidos, que não têm acesso à saúde, passam por dificuldades e moram em locais sem infraestrutura. Pediu melhorias na Saúde e Educação, com valorização dos servidores.

Outro item apresentado foi a criação da guarda municipal. “Quando eu era comandante da Polícia Militar entendi o quanto é importante a prefeitura participar da segurança pública. Hildon Chaves entendeu todas essas situações”, disso Ronaldo Flores.

Em relação aos distritos, foi solicitado apoio para escoamento da produção e calçadas. Nas localidades do Baixo Madeira, escadas para acesso ao rio e ações para levar energia elétrica e água tratada. Na ponta do Abunã, estradas vicinais, escolas em bom funcionamento, transporte escolar e apoio à agricultura familiar.

“Também pedimos cuidado com as mulheres vítimas de violência. Apresentamos um plano de trabalho e houve o comprometimento do prefeito. Falo de projetos nossos que ainda não estavam no plano de governo de Hildon Chaves”, finalizou o Coronel Ronaldo Flores.

