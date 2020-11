Tema será debatido a partir das 17 horas com transmissão pelos endereços eletrônicos da escola e participação de convidados especiais

Escola do Legislativo promove live sobre Trajetória do Negro em Rondônia

Na tarde de hoje (23) a Escola do Legislativo, da Assembleia Legislativa (ALE) promove live com o tema “Trajetória do Negro em Rondônia”. Assunto dos mais comentados nas redes sociais e na mídia em geral, a discriminação racial, que continua sendo uma barreira para o pleno exercício da democracia, será discutida amplamente por convidados identificados com o assunto em pauta.

Devido a pandemia a escola da ALE presidida pelo deputado Laerte Gomes (PSDB) está sem aula presenciais, mas todas às segundas-feiras são realizadas live abertas para a participação de toda a comunidade. “Na live de hoje abordando a discriminação racial temos convidados identificados e com amplos conhecimentos sobre a real situação dos negros em Rondônia”, diz o diretor geral da escola, Fábio Ribeiro.

O Jornalista, escritor e compositor popular, Adaídes Batista, da Academia de Letras de Rondônia-Acler, atua como mediador na live tendo como convidados especiais Marcos Teixeira, professor, doutor da Universidade Federal de Rondônia-Unir e o professor, historiador, jornalista e analista político, Francisco Matias.

A live inicia às 17 horas com cerca de uma hora de discussão e transmissão pelos endereços eletrônicos da escola: @escoladolegislativoro (Instagram e Facebook).

Comentários

comentários