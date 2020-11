Esse tipo de decisão não cabe mais a prefeito, e sim ao governo do estado

O prefeito de Porto Velho Hildon Chaves (PSDB), candidato à reeleição com o número 45, disse em entrevista à rádio CBN que não decretará lockdown, como vem sendo dito pela oposição. “Isso é mentira. Devido a diversos desencontros ocorridos anteriormente, ficou decidido que essa é uma decisão que cabe ao governador”, esclareceu o candidato.

Durante a entrevista à CBN, na Rede Amazônica, Hildon Chaves respondeu a vários questionamentos, alguns deles relacionados à economia. O prefeito explicou o que vem sendo feito para incentivar os produtores da capital.

“Recuperamos quase sete mil quilômetros de estradas vicinais e com isso demos condições aos produtores para escoar suas produções. Distribuímos mais de 2 milhões de mudas de café clonal selecionadas e certificadas através do programa Pró-Café, que já estão produzindo e essa produção aquece a nossa economia. Esse dinheiro fica em Porto Velho e é gasto no comércio local ”, adiantou.

Corredor de exportação

Hildon Chaves afirmou que a abertura da BR-319 até Manaus abrirá um corredor de exportação para os produtores de Porto Velho. “Trata-se de um mercado gigantesco, que beneficiará nossas famílias do campo”, pontuou.

De acordo com Hildon Chaves, através do Banco do Povo serão oferecidas condições aos pequenos empreendedores da capital. “Vivemos tempos difíceis, mas essa questão será superada”, acrescentou.

O candidato explicou que esse é o momento de ter à frente da prefeitura alguém experiente, que entenda de administração pública. “O período pós-pandemia será difícil. Precisamos dar continuidade ao trabalho desenvolvido pela prefeitura”, alertou.

