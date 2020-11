Um grupo de candidatos derrotados tem insistido em apontar possível fraude nas eleições deste ano

A Assessoria de Comunicação do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia negou que o TER tenha aceitado recontar votos no Estado a pedido de um grupo de candidatos derrotados. Segundo a assessoria, o que o Tribunal fará é disponibilizar, aos interessados, os boletins de urna para que cada um possa conferir quantos votos obtiveram em determinada seção eleitoral. Este ato não se confunde com recontagem de votos.

Um grupo de candidatos derrotados tem insistido em apontar possível fraude nas eleições deste ano, mas o TRE/RO e o Tribunal Superior Eleitoral já demonstraram a lisura do pleito, que teve problemas apenas na divulgação dos votos, não na apuração.

TRE-RO atende grupo de movimento político

O Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, em resposta à manifestação ocorrida na manhã da última sexta-feira (20), em frente à Secretaria do Tribunal, prestou os necessários esclarecimentos a um grupo de movimento político liderado por candidatos à reeleição à Câmara Municipal de Porto Velho.

A Diretoria-Geral recebeu o grupo de manifestantes nas dependências do Tribunal, atendendo ao pleito do grupo e respondendo os questionamentos em questão.

Foi informado que a demora na divulgação dos resultados das eleições foi motivada por problemas técnicos no TSE; o atraso médio de duas horas e trinta minutos na divulgação dos resultados das Eleições Municipais foi ocasionado por recurso de inteligência artificial existente em um otimizador do banco de dados Oracle, responsável pela velocidade no processamento das informações, conforme informou o TSE.

Apesar disso, os cidadãos portovelhenses tiveram acesso ao resultado das urnas no mesmo dia, com aproximadamente 1 hora e meia de atraso.

Boletins de urna

Os cidadãos e candidatos que quiserem consultar os boletins de urna poderão realizar em consulta pública através do link.

É possível também acompanhar os resultados finais em cada município através do site.

Apoio às manifestações públicas

O TRE-RO reforça que são livres as práticas de manifestações públicas, sendo um importante meio no exercício do controle externo popular da Administração Pública, como também reafirma o seu posicionamento na confiabilidade do sistema eletrônico eleitoral.

Garantir a legitimidade da realização das eleições de forma célere e transparente é missão institucional que sempre marcou os trabalhos da Justiça Eleitoral em Rondônia.

Comentários

comentários