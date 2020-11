Semes fornece kits esportivos, materiais para treinamento e alimentação para os jovens atletas

O Programa Talentos do Futuro, criado da gestão do prefeito Hildon Chaves (PSDB), que concorre à reeleição com o número 45, foi desenvolvido em 2017 pela Secretaria Municipal de Esportes (Semes). Em 2019 foram contemplados mais de 1.300 alunos da rede pública de ensino com kits esportivos, materiais para treinamento e alimentação aos inscritos nas 11 modalidades coletivas, como vôlei de quadra, vôlei de praia, basquete, handebol, futsal e futebol de campo.

Também foram abrangidos pelo Programa Talentos do Futuro as categorias de esportes individuais, atendendo os estudantes com ginástica artística, natação, judô, jiu-jitsu, karatê, taekwondo, capoeira e xadrez.

“O Talentos do Futuro abriu as portas para que estudantes de baixa renda pudessem se desenvolver nessas áreas esportivas, oferecendo condições para participação em campeonatos. O programa será reforçado pela Semes assim que a situação da pandemia de coronavírus for contornada”, explicou Hildon Chaves.

De acordo com o secretário da Semes, Edilson Pacheco Pinheiro, a exigência estabelecida para os alunos ingressarem no programa é a de estarem matriculados nas redes de ensino municipal, estadual ou federal.

No caso de estudantes da rede privada é preciso comprovar que são 100 % bolsistas. Segundo Pacheco, através do programa serão realizados os Jogos Abertos de Porto Velho Infantil (Japi). A meta da pasta era atingir mais de 3 mil alunos neste ano, com atuação também nos distritos, mas com o advento da pandemia do coronavírus os planos de ação da Semes foram paralisados.

