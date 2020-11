Em reunião com dirigentes da Ampro e da Ameron, presidente Laerte Gomes reafirma compromisso da ALE em não deliberar Regra de Transição

Projeto que trata da Reforma da Previdência será discutido apenas no ano que vem após retorno do recesso parlamentar

Na manhã desta terça-feira (24), o presidente da Assembleia Legislativa, Laerte Gomes, se reuniu com O presidente da Associação dos Magistrados do Estado de Rondônia (Ameron), desembargador Alexandre Miguel, o presidente da Associação dos Membros do Ministério Público de Rondônia (Ampro), promotor de Justiça Éverson Antônio Pini, com a vice-presidente da Ameron, juíza Inês Moreira e o promotor de Justiça, Alexandre Santiago.

Na pauta da reunião, o projeto que está na Casa de Leis e trata da Reforma da Previdência, em específico, a Regra de Transição.

“Anteriormente, fizemos um compromisso em não discutir essa matéria sem antes realizar audiência pública e sem dar a oportunidade para as entidades se pronunciarem dentro do processo. Hoje, reafirmamos esse compromisso de que, neste ano, essa matéria não será deliberada e nem discutida. Vamos esperar o retorno do recesso no ano que vem e aí, debater esse assunto junto os servidores e as instituições”, garantiu o presidente Laerte Gomes.

