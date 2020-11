Durante seus 14 anos de existência, unidade recebeu apenas reparos paliativos

Em uma ação conjunta, o prefeito de Porto Velho Hildon Chaves (PSDB), que concorre à reeleição com o número 45, a deputada federal Mariana Carvalho e o vereador e candidato a vice-prefeito Maurício Carvalho garantirão uma reforma histórica na Maternidade Municipal Mãe Esperança, inaugurada em junho de 2006.

Segundo o prefeito, o investimento será de mais de R$ 8 milhões, sendo R$ 5 milhões de emenda parlamentar da deputada federal Mariana Carvalho, que foi solicitada pelo vereador e candidato a vice-prefeito Maurício Carvalho e o restante com recursos próprios da Prefeitura. “Será feita uma reforma completa do setor interno e externo. Atualmente o projeto está em fase de elaboração de orçamento e complementares, e o departamento responsável segue acompanhando e trabalhando para sua conclusão”, explicou.

Hildon Chaves destacou, que durante seus 14 anos de existência, a maternidade recebeu apenas reparos paliativos e sem grandes expressividades. “A unidade receberá também uma ampliação. Serão construídas mais três enfermarias (11 leitos) podendo chegar a 14 leitos, uma de estação de tratamento de esgoto, um reservatório de água entre muitas benfeitorias”, disse.

De acordo com Hildon, o projeto de ampliação contempla também a construção de uma usina de gases medicinais, a fim de produzir oxigênio e ar comprimido. “Com isso, poderemos disponibilizar o insumo produzido para todas as unidades de saúde do município e consequente garantir uma boa economia”, finalizou.

