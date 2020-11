O piloto brasileiro Pietro Fittipaldi substituirá o francês Romain Grosjean na próxima corrida da Fórmula 1, no GP de Sakhir (Bahrein), no dia 6 de dezembro.

A equipe Haas confirmou a substituição nesta segunda-feira (30).

Grosjean ainda se recupera do violento acidente ocorrido neste domingo (29) no GP do Bahrein.

Pietro é neto do bicampeão Emerson Fittipaldi.

Comentários

comentários