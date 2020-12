Sem coligações, o Podemos do jovem deputado vai precisar ir à caça de bons candidatos, para formar uma boa nominata em 2022, se não, ele vai ter que voltar as esquinas e semáforo como uma formiguinha, mas continuando a pedir votos para outros candidatos

O prefeito Hildon Chaves tem colecionado vitorias pessoal em cima do deputado federal Léo Moraes.

Chaves derrotou Léo Moraes duas vezes em 2016, no primeiro e no segundo turno das eleições municipais para a Prefeitura.

Agora em 2020, mais duas vitórias, mesmo que indiretamente, pois o deputado Leo Moraes no papel de formiguinha e agitador de bandeiras nos semáforos da capital em prol de sua candidata Cristiane Lopes tanto no primeiro Turno como no segundo turno, foi sim derrotado pelo prefeito vitorioso reeleito Hildon Chaves.

No primeiro Turno das eleições de 2020, nos últimos dias, o deputado Moraes, gravou vídeo, foi para as redes sociais, (facebook, Whats e Instagram) pedindo votos para Cristiane Lopes.

No segundo Turno, Leo Moraes aumentou seu arsenal de apoio, foi para as esquinas, pros semáforos, agitou bandeiras, gravou vídeos, áudios, mais face book, Whats, tudo para sua candidata Cristiane Lopes, mesmo assim naufragou na sua pretensão e foi derrotado novamente por Hildon Chaves.

Enquanto isso, nas bandas tucanas, Hildon Chaves com uma boa estrutura de campanha e uma boa performance nos debates conseguiu se reeleger, e impôs ao jovem deputado uma quarta derrota

Nas eleições para deputado federal em 2022, o jovem deputado terá que encarar nas urnas novas lideranças que surgiram nesse ano, como o fiscal do povo Breno Mendes, a candidata derrotada Cristiane Lopes, provavelmente o jovem Vinicius Miguel, sem falar dos deputados já eleitos pela capital Mauro Nazif, Coronel Crisóstomo, e Mariana Carvalho, que conseguiu eleger seu irmão Mauricio Carvalho como vice prefeito de Hildon Chaves

Sem coligações, o Podemos do jovem deputado vai precisar ir à caça de bons candidatos, para formar uma boa nominata em 2022, se não, ele vai ter que voltar as esquinas e semáforo como uma formiguinha, mas continuando a pedir votos para outros candidatos.

