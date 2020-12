Estado que já atraiu trabalhadores de várias regiões do país para a construção de grandes usinas hidrelétricas, Rondônia vive uma nova fase de oportunidades no setor elétrico. O Grupo Energisa, que desde outubro de 2018, quando assumiu a distribuição de energia local, ampliou em mais de 50% seu quadro de colaboradores diretos e indiretos, está com 75 vagas abertas no estado, para contratação imediata. Há oportunidades para profissionais de vários perfis, de assistentes administrativos a engenheiros, passando por técnicos eletricistas. Todos poderão se engajar em um projeto estratégico para a empresa: ampliar ainda mais o número de equipes da concessionária nas várias regiões do estado.

De acordo com a responsável pelos recrutamos, Sabrina Valmorbida Amorim, há oportunidades também para pessoas com deficiência (PCDs). Ela explica que Energisa mais que dobrou o número de equipes nos últimos anos em Rondônia. Para isso, foram desenvolvidos diversos projetos de capacitação de mão de obra local, em parceria com Sesi, Senai e até o Exército. A pandemia de Covid-19, porém, impôs novos desafios.

“Mesmo em meio a pandemia, estamos mantendo várias frentes de treinamento, respeitando os protocolos de segurança, como formação de eletricistas de distribuição, formação de eletricistas de linha viva e resgate em torres de transmissão, Direção Defensiva e Off Road, além das trilhas de liderança na modalidade EAD. O crescimento da rede e o compromisso com a qualidade assumido exigem uma agilidade na formação de mão de obra qualificada para a execução das atividades”, explica.

Na busca por esses profissionais, a empresa está recrutando em outras unidades do grupo, presente em 11 estados, e também decidiu divulgar as vagas fora de Rondônia. “Nossa preferência é por mão de obra local, mas a demanda é muito grande e justifica esse esforço em outros estados. A Energisa tem se mostrado uma forte empregadora. Na prática, a empresa criou uma em cada três vagas abertas desde que chegou ao estado”, diz.

O diretor-presidente da Energisa, André Theobald, explica que a necessidade de novos profissionais continuará alta nos próximos anos, devido aos investimentos planejados. A empresa já entregou nove novas subestações esse ano, vai entregar mais três e tem outras 11 para tirar do papel em 2021 e 2022. A empresa faz questão, porém, de profissionais comprometidos com a qualidade e com a segurança.

“A segurança é nosso principal valor. Estamos investindo, ampliando a rede de distribuição, e buscamos profissionais com esse compromisso para reforçar nossas equipes. Em paralelo, vamos manter os projetos de capacitação das equipes atuais e de jovens interessados em atuar no setor”, completa.

Veja no quadro abaixo algumas das vagas disponíveis e os links para inscrições:

VAGAS POR REGIÃO CONFIRA:

ELETR DISTRIBUICAO I

JARU

https://jobs.kenoby.com/grupoenergisa/job/eletricista-de-distribuicao-i/5fb6e8bada4eb32e36fd2f5e

ASSIST ADMINISTRATIVO I

CACOAL

CLIC AQUI

TEC DISTRIBUICAO I

JI PARANA

https://jobs.kenoby.com/grupoenergisa/job/tecnico-de-distribuicao-i/5fadaee2e2b2992339ae40cb

TEC TRANSMISSAO I (JI-PARANÁ)

JI PARANA

CLIC AQUI

TEC TRANSMISSAO I

VILHENA

CLIC AQUI

TEC TRANSMISSAO I

ROLIM DE MOURA

CLIC AQUI

TEC TRANSMISSAO I

ARIQUEMES

CLIC AQUI

TEC TRANSMISSAO I

PORTO VELHO

CLIC AQUI

MEDICO COORDENADOR

PORTO VELHO

https://jobs.kenoby.com/grupoenergisa/job/medico-do-trabalho/5f68a9aaf829cc32ad0cb189

TEC MEDICAO INSPECAO I

PORTO VELHO

CLIC AQUI

ELETR INSPECAO I

CACOAL

CLIC AQUI

TEC MEDICAO

CACOAL

CLIC AQUI

ADVOGADO I

PORTO VELHO

CLIC AQUI

ENG ESTUDOS SISTEMA I

PORTO VELHO

CLIC AQUI

ELETRICISTA LT/SE

ARIQUEMES

CLIC AQUI

ENGENHEIRO (SUBESTAÇÃO)

JI PARANA

CLIC AQUI

Comentários

comentários