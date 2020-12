A ex-BBB Mari Gonzalez aproveita piscina e compartilha foto quente na web; confira

A influenciadora digital Mari Gonzalez, que participou do Big Brother Brasil 20, voltou a posar com pouca roupa nas redes sociais. A musa usou sua conta oficial no Instagram nesta segunda-feira (30) para publicar uma foto em que aparece aproveitando um dia para lá de quente na piscina. Molhadinha e empinando o bumbum, ela surge só de biquíni na foto.

A legenda da postagem foi especial e, para variar, ela filosofou sobre a vida. “Que a vida continue me levando para destinos tão especiais”, escreveu ela, que ainda usou um emoji de coração e outro com uma árvore. A publicação recebeu nada menos que 270 mil curtidas em algumas horas.

Na caixa de comentários, os fãs e amigos aproveitaram o espaço e deixaram muitas mensagens carinhosas, repletas de elogios para a beleza da beldade. “Você é o amor da minha vida”, se declarou uma fã, que mantém um perfil em homenagem à Gonzalez. “Amei acompanhar a viagem de vocês”, escreveu outra, usando um emoji de coração. “Perfeição existe e se chama Mari Gonzalez”, garantiu um terceiro internauta.

Lipo inusitada

Semanas atrás, Mari Gonzalez surpreendeu os fãs ao revelar que fez uma lipoaspiração em um local do corpo para lá de inusitado: as axilas. “Ontem eu fiz uma lipo na axila. Estou de repouso, bonitinha. Foi um procedimento bem tranquilo, estou remédio. Algumas coisas estou evitando fazer, como vocês podem ver”, diz a famosa, que estava sendo cuidada pelo marido, o modelo e influencer Jonas Sulzbach.

A musa acabou sendo questionada pelos seguidores e decidiu explicar por qual motivo se submeteu ao procedimento. “Estou bem. Senti um incômodo, mas estou tomando os remédios. Está tudo certo e estou tranquila. Só estou quietinha, que é o mais difícil”, disse ela, que deu alguns outros detalhes a respeito. “Foi rápido, mais ou menos quarenta minutos. Dói um pouquinho, gente, é um procedimento. Dói um pouco, mas achei bem tranquilo”, continuou.

“Fiz porque é uma gordurinha que me incomodava e que não sai com treino e nem com dieta. É gordurinha localizada. Mesmo que eu continuasse treinando e fazendo dieta, não ia sair. Eu sou muito medrosa para procedimento estético, mas se eu fiz é porque confiei no médico. Pensei bastante antes de fazer, nada foi à toa”, garantiu a ex-participante do BBB20.

Veja a postagem original de Mari Gonzalez nas redes sociais:

