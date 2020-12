Uma vitória maiúscula! uma vitória gigante!”.

O presidente da Assembleia Legislativa, Laerte Gomes (PSDB), parabenizou da tribuna, na sessão da tarde desta terça-feira (01), a reeleição do prefeito Hildon Chaves (PSDB), com seu vice, Maurício Carvalho (PSDB), em Porto Velho.

“Estou aqui hoje para parabenizar a reeleição do prefeito Hildon Chaves (PSDB) e ao seu vice, Maurício Carvalho (PSDB), com quase 110 mil votos da população de Porto Velho, fruto do trabalho que desenvolveu ao longo de quase quatro anos de mandato”, destacou.

Laerte Gomes enalteceu ainda o trabalho da justiça eleitoral, que assegurou um pleito transparente, mesmo em meio à pandemia. “Foi mais uma eleição segura, na capital e no interior. Parabenizo ainda a participação de todos os candidatos e enalteço a participação da Cristiane Lopes (PP), que fez 45% dos votos. E destaco o nosso amigo, parceiro e aliado de partido, Hildon Chaves, reeleito com 55% dos votos válidos”.

Segundo o presidente, “uma reeleição não é fácil, ela é complexa. É um plebiscito, onde a população de Porto Velho mostrou que aprovou a gestão de Hildon Chaves para continuar por mais quatro anos na prefeitura da nossa capital. Uma vitória maiúscula! uma vitória gigante!”.

Para Laerte Gomes, “em um momento de dificuldade, de pandemia do coronavírus, prefeito ser reeleito é porque tem credibilidade, é porque tem trabalho prestado. quero deixar meus parabéns, meu desejo de sucesso ao prefeito Hildon Chaves e ao vice, Maurício Carvalho. Que continuem o trabalho e acelerem as obras importantes, com a continuação do projeto de pavimentação asfáltica, com a capital carente de cerca de 250 quilômetros de asfalto”.

Laerte observou que o prefeito reeleito já anunciou que seu desafio é fazer saneamento básico para a capital. “Essa prioridade precisa ser encarada. Estamos no século XXI e Porto Velho em muito pouco de rede de água tratada e quase zero de esgotamento sanitário. O prefeito deverá buscar um modelo de Parceria Público-Privada (PPP), inclusive com a licitação já avançada, para que em oito ou dez anos, possa a capital ter a universalização de água tratada e esgoto”.

O presidente lembrou que “quando fui prefeito de Alvorada do Oeste, dei prioridade às obras de saneamento e lá deixei com 100% de água tratada e 100% de rede de esgoto, na cidade e também nos distritos. A transformação é muito grande, principalmente lá na ponta, na saúde”.

Ao finalizar, Laerte pontuou que “agora em Ji-Paraná, estamos começando a vivenciar as obras de 100% de saneamento básico, a mais importante obra da história do município, numa parceria dos Governos federal e estadual, que vai transformar a qualidade de vida da população”.

