Os mais de 50 conferencistas que abrilhantarão o primeiro dia da XIV Conferência da Advocacia de Rondônia (XIVCAR) na próxima quarta-feira (09), estarão presentes de maneira virtual nas salas Rui Barbosa e Raymundo Faoro a partir das 10h30. Ao longo do dia, após a conferência magna de abertura, oito painéis serão apresentados, com os temas: Direito Penal, Novas Fronteiras da Advocacia, Direito Tributário, A Mulher Advogada, Direito e Processo Civil, Agronegócio, Direito da Cidade e Defesa do Consumidor.

O evento é organizado pela OAB Rondônia, com apoio da Escola Superior de Advocacia de Rondônia (ESA) e a Caixa de Assistência dos Advogados de Rondônia (CAARO). As inscrições são gratuitas, com vagas limitadas e com transmissão exclusiva na página da Conferência.

Nos três dias dos painéis (09,10 e 11), passarão pela plataforma on-line mais de 150 renomados especialistas no Direito nacional e regional, promovendo um debate atual e de interesse da sociedade. A programação completa está na página oficial, no endereço: http://conferencia.oab-ro.org.br/

A conferência é direcionada para juristas, magistrados, estudiosos do Direito, especialistas da área, toda a comunidade acadêmica, membros dos três Poderes, órgãos fiscalizadores e a sociedade civil organizada.

Conferencistas

Representarão o sistema OAB durante o primeiro dia de Conferência, membros de todo o país, como Guilherme Octavio Batochio, Maíra Fernandes, Franciany de Paula, Daniela Campos Libório, Clea Carpi, Luciana Nepomuceno, Veralice Veris, Valentina Jungmann, Dilson José Martins, Herbert Wender Rocha, Valter Carneiro, Raimisson Miranda, Marcos Cesar Kobayashi, Marta Salib, Helena Debowski, Luiz Gustavo Bichara, Breno Dias de Paula, Brian Griehl, Louise Souza Haufes, Márcio Pereira Bassani, Brenda Mazullo, Robson Amaral Jacob, José Vítor da Costa Júnior, Marcela Pitombo, Naiana Élen Santos, Marié Miranda e Ronny Ton Zanotelli.

O dia contará ainda com a exposição de ideias de juristas, professores e especialistas: Aparecida Luzia Alzira Zuin (Postdoc), Conrado Almeida Corrêa Gontijo (Dr), Igor Mauler Santiago (Dr), Heloise Garcia (Dr.a), Delson Fernando Barcelos Xavier (Dr), Bruno Miragem (Dr), Ricardo Morishita (Dr), Fábio Pallaretti Calcini (Dr), Amanda Flávio de Oliveira (Dr.a), Rodolpho Barreto Sampaio Junior (Dr), Fernanda Braga, Rogério Montai de Lima, Rodrigo Frantz Becker, Pedro Habi (M.e), Tâmera Padoin Marques Marin, Fernando Antônio Santiago Júnior, Luísa Paula Nogueira, Flávio José Brondani (M.e), Vinicius Assis (M.e) e Fernando Martins.

Inscrições

Para participar do maior evento jurídico do estado de Rondônia, é necessário realizar o cadastro na página da Conferência (http://conferencia.oab-ro.org.br/), assim, o usuário poderá ter acesso às salas e garantir ainda a sua certificação de presença.

XIV Conferência da Advocacia de Rondônia

Data: 09, 10 e 11 de dezembro

Inscrições e transmissão: http://conferencia.oab-ro.org.br/

Com certificado de participação na conferência

Cadastro gratuito e inscrições limitadas

