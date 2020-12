VEJA A MENSAGEM:

Mensagem do Secretário Estado Saúde.

CHEGAMOS AO PICO

Irmãos, amigos, familiares, enfim – todos. Pelo que os especialistas afirmam, a partir de amanhã teremos, no mínimo 30 dias difíceis, de muita dor, de muitas perdas e só temos um remédio para tentar diminuir tudo isso – realizando de forma séria e muito cuidadosa o isolamento social.

Portanto, conversem com os amigos e familiares, não faça visitas…

Não coloquem a vida de parentes e amigos em riscos.

O contágio é gigantesco e pode vir no ar… Tosse… Espirro… Solas de sapatos…. Sacolas de supermercados… Embalagens etc. Vamos juntos vencer esse vírus. Tudo isso vai passar, mas precisamos fazer que passe sem tantas perdas e sofrimento. Vamos fazer uma grande campanha a partir de agora. Compartilhe e envie essa mensagem para todos os seus amigos e familiares.

Vamos ter nos próximos dias a maior taxa de isolamento social do Brasil. Juntos somos mais fortes… Não esqueça.. Envie agora mesmo esta mensagem em todas as redes sociais… Cuidem da higiene pessoal… Lavem as mãos sempre e evitem tocar no rosto.

Fé em Deus! Esperamos que depois disso, que tudo passar, possamos voltar melhores… Muita coisa precisa mudar dentro de nós e no mundo!

Mensagem do Secretário Estado Saúde:

CHEGAMOS AO PICO

Comentários

comentários