Hildon Chaves postou uma mensagem de congratulação nas redes sociais

O prefeito da capital, Hildon Chaves, parabenizou o time de futebol Porto Velho que venceu o Real Ariquemes por 1 a 0 no Estádio Gentil Valério, em Ariquemes, no sábado, e conquistou o título inédito do Campeonato Rondoniense 2020. A partida foi válida pelo jogo de volta da decisão da competição estadual.

Hildon Chaves postou uma mensagem de congratulação nas redes sociais. “Meus amigos, em nome de todos os munícipes, quero parabenizar os torcedores, atletas, comissão técnica e Diretoria do Esporte Clube Porto Velho, pela conquista do título de Campeão Estadual de Futebol. Um clube tão jovem e já com uma conquista tão significante. O clube será o nosso representante na Copa Brasil no próximo ano e desejamos que venham novas conquistas”.

O único gol da partida foi marcado por Emerson Bacas, aos 23 minutos da etapa final. Com o resultado o Porto Velho faturou o título do Campeonato Rondoniense e garantiu presença na Copa do Brasil 2021. Já o Real Ariquemes vai representar o estado de Rondônia na Copa Verde.

