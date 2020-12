Élcio Moreira (Jornalista e Apresentador) Serei sempre responsável pelo que escrevo, nunca pelo que as pessoas possam vir a entender.

Excelentíssimo secretário de saúde do Estado de Rondônia, li atentamente sua nota com relação ao que dizem os especialistas sobre o covid/19, mais precisamente ao pico da doença, onde o senhor comenta dos 30 dias futuros, de dor e de perdas.

A situação como é exposta no texto, nos causa medo, nos causa realmente eu diria tristeza e dor, afinal não queremos perder nossas vidas, e nem tão pouco a de pessoas que nos são queridas, que amamos.

Os aconselhamentos colocados na nota, com certeza a maioria da população tem conhecimento, por exemplo: lavar as mãos, evitar aglomerações, usar máscaras, não está próximo as pessoas que tussam, espirrem; deixar sapatos, sandálias, na área externa da casa, e outros.

Concordo com seus aconselhamentos sim, mas de algumas atitudes como secretário ficaram a desejar.

Se Sua Excelência, com a autoridade, e o poder que lhe foi conferido para combater esta pandemia que ainda está em curso, tivesse agido mais energicamente, em especial durante o período eleitoral, onde todos tivemos a nítida impressão de que o problema do covid/19, parecia está altamente controlado, onde até mesmo em alguns municípios já não se dava tanta ênfase ao problema, onde candidatos e eleitores aglomeravam-se ao bel prazer, afinal a busca pelo voto, parecia até a corrida pela vacina, será que estaríamos precisando ler esta nota?

E se tudo que aí está nesta nota, tivesse sido exposto veementemente no decorrer das eleições?

Não são palavras doces, não são palavras que fazem florir nossos sentimentos de tristeza e dor, que irão nos salvar do covid/19, precisamos de ações, precisamos do envolvimento enérgico de nossas autoridades, e de muita conscientização de nossa gente.

Não vencemos uma batalha, sem o profundo conhecimento de como o inimigo pode nos atacar, e esta responsabilidade de preparar o povo para o ataque do inimigo (covid/19) aqui no caso pertence ao poder público.

A economia pode sim caminhar junto com o covid/19, mas para tal precisamos de toda responsabilidade da classe patronal, que por sua vez precisa cumprir rigorosamente o que é determinados pelas nossas autoridades da área de saúde, devendo a mesma está preparada para a devida fiscalização, quando necessário se fizer.

Portanto vamos a luta; e enquanto isto, sua excelência oriente ao povo tudo que realmente é necessário ser feito para nos distanciarmos desta pandemia, pois como responsável maior, deve saber o caminho, as medidas a serem tomadas, não se omitindo em hipótese nenhuma de aplicá-las quando necessárias; isto doa em quem doer, afinal estamos tratando de vidas, que interessam a todos nós.

Mensagem do Secretário Estado Saúde.

CHEGAMOS AO PICO

Irmãos, amigos, familiares, enfim – todos. Pelo que os especialistas afirmam, a partir de amanhã teremos, no mínimo 30 dias difíceis, de muita dor, de muitas perdas e só temos um remédio para tentar diminuir tudo isso – realizando de forma séria e muito cuidadosa o isolamento social. Portanto, conversem com os amigos e familiares, não faça visitas… Não coloquem a vida de parentes e amigos em riscos.

O contágio é gigantesco e pode vir no ar.. Tosse… Espirro… Solas de sapatos…. Sacolas de supermercados… Embalagens etc. Vamos juntos vencer esse vírus. Tudo isso vai passar, mas precisamos fazer que passe sem tantas perdas e sofrimento. Vamos fazer uma grande campanha a partir de agora.

Compartilhe e envie essa mensagem para todos os seus amigos e familiares. Vamos ter nos próximos dias a maior taxa de isolamento social do Brasil. Juntos somos mais fortes… Não esqueça. Envie agora mesmo esta mensagem em todas as redes sociais… Cuidem da higiene pessoal… Lavem as mãos sempre e evitem tocar no rosto. Fé em Deus! Esperamos que depois disso, que tudo passar, possamos voltar melhores… Muita coisa precisa mudar dentro de nós e no mundo!

