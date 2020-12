Mesmo com a crise causada pelo novo coronavírus, a Prefeitura manteve os salários em dia e muitas vezes antecipou os pagamentos

A Prefeitura de Porto Velho pagará os salários de dezembro de todos os servidores municipais no próximo dia 22 de dezembro. Na ocasião, também será quitada a última parcela do 13º salário dos trabalhadores comissionados, aqueles que não fazem parte do quadro efetivo.

De acordo com o secretário de administração, Alexey da Cunha Oliveira, o pagamento segue rigorosamente o calendário elaborado pela Semad em conjunto com a Secretaria Municipal de Fazenda (Semfaz), conforme determinação do prefeito Hildon Chaves.

