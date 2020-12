Prefeito eleito, João Levi, seu vice, Pastor Onézio e vereadores buscaram recurso junto ao parlamentar que confirmou compromisso com o município

Presidente Laerte Gomes recebe lideranças do município de Nova União

Na manhã desta segunda-feira (7), o presidente da Assembleia Legislativa, Laerte Gomes (PSDB) recebeu a visita do prefeito eleito de Nova União, João Levi (PSD), do vice-prefeito, Pastor Onézio (DEM), além dos vereadores também eleitos, Neto Locutor (PSD) e Dida (PSD).

No encontro, as lideranças solicitaram recursos para atender as demandas de Nova União. O presidente se comprometeu, ainda para este ano, tentar conveniar recursos voltado à infraestrutura rural do município.

“Seriam recursos para serem investimentos no setor produtivo da região, atendendo assim o pedido do prefeito, do vice e dos vereadores eleitos. Vamos trabalhar para tentarmos liberar algum ainda em 2020 e para o ano que vem, assim que abrir o orçamento, também disponibilizar recurso para Nova União”, disse Laerte Gomes.

O presidente parabenizou os políticos pelas eleições e reafirmou seu compromisso em continuar trabalhando e apoiando a administração municipal. “Agora, ainda mais, com a eleição do prefeito João Levi”, concluiu o parlamentar.

