A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte segue com os esclarecimentos aos usuários do transporte coletivo. Desta vez, a abordagem é sobre o itinerário das linhas coletoras, que são aquelas que vão circular somente dentro dos bairros e com o cartão COMCARD será possível integrar com as linhas arteriais e radiais em sentido único, em até 90 minutos, e não terá custo nenhum caso o passageiro esteja utilizando o cartão COMCARD.

As linhas coletoras da zona leste são: Ulisses Guimarães, Mariana, Orgulho do Madeira, Jardim Santana, Cristal da Calama, Planalto, União da Vitória, Presidente Roosevelt, Presidente Roosevelt Cemetron, Ulisses Via BR, Bairro Novo. Na zona norte são: Nova Esperança e Alphaville. Na zona sul são: Novo Horizonte, Cidade do Lobo, Cidade Nova e Cohab. E na zona centro são: Circular.

Os itinerários das linhas coletoras começam com o número 2, são elas:

200 – Ulisses Guimarães

R. Zuila Paiva, R. Orion, R. Blumenau, Estrada dos Periquitos, R. Petrolina, R. Vila Mariana, R. União, R. Plácido de Castro, R. José Amador dos Reis, Av. Amazonas, Av. Mamoré, Ponto de Integração, Av. Mamoré, R. Plácido de Castro, R. União, R. Vila Mariana, R. Petrolina, Estrada dos Periquitos, R. Blumenau, R. Orion e R. Zuila Paiva.

201 – Mariana

R. Petrolina, R. Rosalina Gomes, R. União, R. Francisco Barbosa de Souza, R. José Amador dos Reis, Av. Amazonas, Av. Mamoré, Ponto de Integração, Av. Mamoré, R. Plácido de Castro, R. José Amador dos Reis, R. Mário Andreazza, R. União, R. Rosalina Gomes e Rua Petrolina.

202 – Orgulho do Madeira

R. Osvaldo Ribeiro, R. Mané Garrincha, R. Aruba, R. José Amador dos Reis, Av. Amazonas, Av. Mamoré, Ponto de Integração, Av. Mamoré, R. Aruba, R. Mané Garrincha e R. Osvaldo ribeiro.

203 – Jardim Santana

Av. Amazonas, R. Nero, Av. Raimundo Cantuária, R. Mané Garrincha, R, Alexandre Guimarães, R. José Amador dos Reis, Av. Amazonas, Av. Mamoré, Ponto de Integração, Av. Mamóré, R. Benedito Inocêncio, R. José Amador dos Reis e Av. Amazonas.

204 – Cristal da Calama

R. Goianêsia, Av. Amazonas, R. Humaita, R. José Vieira, Av. Mamoré, Ponto de Integração, Av. Mamoré, R. Benedito Inocêncio, José Amador dos Reis, Av. Amazonas e R. Goianésia.

205 – Planalto

Confluência entre a R. Zebra e R. Nilo, R. s/nome, R. Ernandes Índio, Av. Calama, Av. Mamoré, Av. José Vieira Caúla, Av. Mamoré, Av. Calama e R. Ernandes Índio, R. s/nome e Confluência entre a R. Zebra e R. Nilo.

206A – Novo Horizonte

R. Gladiolo, R. Jatuarana, Av. Campos Sales, Rua João Paulo I, R. Principal, Estr. Areia Branca, R. Janaura, R. Ângico, R. Monte Azul. R. Jatuarana, R. dos Coqueiros e R. Gladiolo.

206B – Novo Horizonte

R. Gladiolo, R. Jatuarana, R. Monte Azul, R. Ângico, R. Janaura, Estr. Areia Branca, R. Principal, R. João Paulo I, Av. Campos Sales, R. Jatuarana, R. dos Coqueiros e R. Gladiolo.

207A – Cidade do Lobo

R. Jatuarana, Av. Campos Sales, R. Aquiles Paraguassu, R. Maldonado, R. Cícera Severina, R. Humberto Florêncio, R. João Elias de Souza, R. Perci Holder, R. Geraldo Siqueira e R. Jatuarana.

207B Cidade do Lobo

Rua Jatuarana, R. Geraldo Siqueira, R. Perci Holder, R. João Elias de Souza, R. Humberto Florêncio, R. Cícera Severina, R. Maldonado, R. Aquiles Paraguassu, Av. Campos Sales e R. Jatuarana.

208 – Cidade Nova

R. Querência, R. Vitória do Palmar, Estr. Treze de Setembro, R. Monte Negro, R. Morungape, R. Joaçaba, R. Laranjal, R. Monte Negro, Estr. Treze de Setembro, R. Joaquim da Rocha, R. Miguel de Calmon e R. Jatuarana.

Volta – R. Jatuarana, R. Geraldo Siqueira, R. Ângico, R. Paulo Francis, R. Algodoeiro, R. Tancredo Neves, R. Joaquim da Rocha, Estrada Treze de Setembro, R. Monte Negro, R. Laranjal, R. Joaçaba, R. Morungape, R. Monte Negro, Estr. Treze de Setembro, R. Vitória do Palmar, R. Pouso Alto, R. Querência.

209A – Cohab

R. Jatuarana, R. Tancredo Neves, R. Algodoeiro, R. Abacateiro, R. Pau Ferro, R. Bandonion, R. do Berimbau, R. José Baobá, R. Ouro Verde, R. Quinze de Setembro, R. Cajazeira, R. Pau Ferro, R. Anari, R. São Miguel, R. Abóbora, R. Genipapo, R. Alfazema e R. Jatuarana.

209B – Cohab

R. Jatuarana, R. Abóbora, R. São Miguel, R. Anari, R. Pau Ferro, R. Cajazeira, R. Quinze de Setembro, R. Ouro Verde, R. José Baobá, R. do Berimbau, R. Bandonion, R. Pau Ferro, R. Abacateiro, R. Algodoeiro, R. Miguel Calmom e R. Jatuarana;

210 – Nova Esperança

Parque Natural de Porto Velho, Av. Rio Madeira, R. Oleiros, R. Recife, R. Florianópolis, R. Pernanbuco, retorno, R. Pernanbuco, R. Florianópolis, R. Recife, R. Oleiros, Av. Rio Madeira, R. Raimundo Cantuária, R. Panamá, Av. Amazonas, Av. Rio Madeira, R. Oleiros, R. Recife, R. Florianópolis, retorno, R. Florianópolis, R. Recife, R. Oleiros, Av. Rio Madeira e Parque Natural de Porto Velho.

211 – Alphaville

Penitenciária Estadual Aruana, Estr. da Penal, Av. Eng. Anysio da Rocha Compasso, Estr. da Penal, Av. dos Imigrantes, Av. Guaporé, Av. Calama, Av. Governador Jorge Teixeira, Hospital de Base (retorno), Av. Governador Jorge Teixeira, R. Abunã, R. Venezuela, Av. Calama, Av. Guaporé, Av. dos Imigrantes, Estr. Penal, Av. Eng. Anysio da Rocha Compasso, Estr. da Penal e Penitenciária Estadual Aruana

212 – União da Vitória

Av. Mamoré, Av. Calama, R. Daniela, Av. dos Imigrantes, Av. Rio Madeira, Estr. da Penal, R. do Contorno, Av. Calama, Av. Governador Jorge Teixeira, Hospital de Base (retorno), Av. Governador Jorge Teixeira, R. Abunã, R. Venezuela, Av. Calama, Av. Rio Madeira, R. Rio do Ouro, Av. do Contorno, Estr. Penal, Av. Rio Madeira, Av. dos Imigrantes, R. Daniela, Av. Calama e Av. Mamoré.

213 – Presidente Roosevelt

Av. Mamoré, R. Pimenteira, R. América do Norte, R. Ponta Negra,R. Aracari, R. Cabo Verde, R. Santa Elvira, R. Ponto Coqueiro, R. Cabo Verde, R. Atlas, R. Vanice Barroso, R. América, R. Daniela, R. Atlas, Av. Guaporé, Av. Rio de Janeiro, Av. Rio Madeira, Av. José Vieira Caúla, Av. Guaporé, R. Atlas, R. Cabo Verde, R. Ponto Coqueiro, R. Santa Elvira, R. Aracari, R. Cabo Verde, R. Ponta Negra, Av. América do Norte, e R. Pimenteira, Av. Mamoré.

214 – Morar Melhor Via Cemetron

R. Miguel de Cervante, BR-364, Av. Guaporé, Av. Rio de Janeiro, Av. Rio Madeira, Av. José Vieira Caúla, Av. Guaporé, BR-364, R. da Beira, Retorno Jatuarana, R. da Beira, BR-364, R. Miguel de Cervante

215 – Ulisses Via BR

R. Orion, R. Blumenau, Estr. dos Periquitos, R. Petrolina, R. Lady Diana, R. Lumiere, Estr. dos Periquitos, BR 364, Av. Guaporé, R. Xereu, BR 364, Av. Rio Madeira, Av. Calama, Retorno, Av. Governador Jorge Teixeira, BR 364, Estr. dos Periquitos, R. Lumiere, R. Lady Diana, R. Petrolina, Estr. dos Periquitos, R. Blumenal e R. Orion.

216 – Bairro Novo

Bairro Novo, BR 364, Av. Rio Madeira, Av. Calama, retorno, Av. Governador Jorge Teixeira, BR 364 e Bairro Novo.

218 – Circular

Hospital de Base, Av. Governador Jorge Teixeira, Av. dos Imigrantes, R. Anita Garibaldi, R. dezenove de Julho, R. Caramelo, R. das Associações, Av. Lauro Sodré, Av. dos Imigrantes, R. Getúlio Vargas, Av. Calama, Av. Pesidente Dutra, R. Padre Chiquinho, Av. Farquar, Av. Sete de Setembo, Av. Rogério Weber, R. Alexandre Guimarães, R. Salgado Filho, Av. Amazonas, R. Buenos Aires, R. Abunã, Rua Venezuela, Av. Calama, R. do Contorno, Estr. da Penal, Av. Rio Madeira, Av. dos Imigrantes, Av. Governador Jorge Teixeira e Hospital de Base.

