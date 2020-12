O Prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, já está trabalhando nas tratativas para a aquisição de 60 a 80 mil doses da vacina CoronaVac. O imunizante está sendo desenvolvido no Brasil pela Sinovac (fabricante) em parceria com o Instituto Butantan.

A estratégia inicial visa a imunização do grupo de risco, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde, que são profissionais da saúde, idosos e pessoas com comorbidades. A expectativa do prefeito é de que esta primeira etapa tenha início até fevereiro.

Assim como em São Paulo, governadores de outros estados e prefeitos de pelo menos três capitais iniciaram as negociações para garantir um primeiro lote para imunizar pessoas do grupo de risco.

Comentários

comentários