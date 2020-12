Parlamentar também pediu que sobras do Fundeb sejam usadas para abono salarial de servidores da educação

Deputado Jair Montes faz indicação de abono salarial para profissionais de saúde que atuam na linha de frente da pandemia

O deputado estadual Jair Montes (Avante) indicou ao Governo do Estado de Rondônia que seja feito estudo em caráter de urgência para conceder abono salarial natalino a todos os profissionais de saúde do estado que estão atuando a frente do combate a covid-19.

“Diante desse momento que estamos vivendo, vemos, sem surpresa, o empenho dos profissionais de saúde, na linha de frente arriscando, além da própria vida, a de seus familiares, enfrentando jornadas de trabalho tensas e estafantes, muitas vezes com pouco suporte, mas trabalhando na busca do resultado para aliviar o sofrimento e salvar a vida das pessoas.” Enfatizou o deputado.

Por todos esses motivos que Jair Montes pediu ao executivo como manifestação de reconhecimento aos profissionais de saúde que seja concedido o benefício.

Educação

Neste ano o Fundeb terá uma sobra no caixa de aproximadamente R$ 200 milhões que não foram aplicados na educação. Os recursos não foram usados por causa da paralisação das escolas em decorrência da pandemia do coronavírus.

E por isso o deputado também indicou ao Governo do Estado transformar em abono salarial extra os recursos não usados do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica) para todos os servidores da educação estadual, como professores, merendeiras, bibliotecários, serventes e gestores, entre outros.

