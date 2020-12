Picape entrará em pré-venda no Brasil já esta semana, mas chega efetivamente em abril de 2021 com motor de 400 cv e tampa igual à da Fiat Toro

A Ram 1500 será lançada oficialmente no Brasil na próxima quinta-feira (10), quando também será liberada sua pré-venda com 100 unidades e sinal de R$ 20.000, segundo apuração da reportagem da Mobiauto junto a concessionários do grupo FCA CJDR (revendedores autorizados de Chrysler, Jeep, Dodge e Ram).

Achou o sinal salgado? Então sente-se para saber os preços das versões. A picape média-grande chega ao Brasil em versão única a Rebel, custando R$ 399.990 ou R$ 419.990, a depender do pacote de equipamentos.

