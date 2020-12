O evento desportivo denominado Jogo do Bem, idealizado pelo repórter cinematográfico, Gilmar de Jesus com a equipe do Ferroviário Atlético Clube, ganhou o apoio institucional da Secretaria de Esporte Cultura e Lazer (Sejucel), do time de várzea Baixa da União e da torcida organizada Jovem Flu.

Em clima natalino as equipes vão promover uma partida de futebol beneficente no Estádio Aluízio Ferreira, dia 19 de dezembro, a partir das 15h com apresentação preliminar de duas equipes femininas de futebol e o jogo dos amigos Ferroviário e Baixa da União, ambas equipes formadas por veteranos da história de Porto Velho.

Um dos destaques do evento beneficente é a participação de dois atletas deficientes, Edinelson Reis, que não possui as pernas vítima da medicação pelidomida, vai jogar pelo time do Ferroviário; e o jovem MardenPhelipe Terço, que teve paralisia cerebral, e afetou o lado direito tanto braço como perna.

As equipes têm em comum a história do futebol da Capital e a prática do futebol solidário, unidos objetivam contribuir para um Natal mais feliz de famílias carentes. O palco para a partida veio do apoio da Sejucel, que cedeu o histórico estádio Aluísio Ferreira e o cadastro de entidades filantrópicas a serem beneficiadas. Além de alimentos não perecíveis, as equipes da Torcida Flu Jovem e Baixa da União também vão arrecadar brinquedos para distribuir numa creche assistida pelo grupo Baixa da União.

“O idealizador do evento, Gilmar de Jesus, nos procurou para uma partida de futebol pelo Jogo do Bem, foi quando vi a oportunidade de mobilizar os dois grupos aos quais pertenço para fazer o bem. O time do Baixa da União, que é composto pelos amigos de infância do nosso antigo bairro do Areal onde crescemos, aceitou o convite para jogar e colocou nossa equipe para ajudar na arrecadação de alimentos; para torcida chamamos o grupo da torcida Jovem Flu, que convocou os tricolores para fazer um gol de placa ajudando famílias carentes de nossa cidade” – disse Aurimar Lima, relações públicas das duas equipes.

A Sejucel apoiou a realização do evento e liberou do estádio Aluísio Ferreira para realização do Jogo do Bem, agendado previamente para o dia 19 de dezembro (sábado) das 15 horas as 18 horas. O evento reunirá apenas os jogadores e comissão organizadora, no objetivo de arrecadar alimentos não perecíveis para ser entregue a entidades filantrópicas coordenadas pela Sejucel. Não haverá torcida no local por conta da Pandemia, mas quem quiser fazer doação no dia, pode entregar a porta do estádio, em Porto Velho.

Além do time do ferroviário, duas equipes mais farão parte do evento. Gilmar de Jesus convocou as equipes: Amigas do Gilmar e Meninas da Villa, que também participam da mobilização do evento. “Temos apoio do sindicato da Policia Civil e outras entidades que vão colocar a disposição os pontos de arrecadação e ajudar na arrecadação de alimentos para ser entregue no dia do evento” – disse Gilmar.

O presidente do Baixa da União, Roni Melo, disse que essa não é primeira atividade beneficente realizada pela equipe, e contribuir com o fortalecimento do jogo do bem faz parte do objetivo da equipe. O Baixa da União é um grupo formados por moradores pioneiros do bairro do Areal e que permanecem juntos, unidos pelo desporto e que fazem partida constante com o time master de 50tões.

A torcida Jovem FLU, coordenada pelo jovem Abrahir Garcia Junior, colocou os grupos da torcida tricolor das laranjeiras para arrecadar alimentos. Além de comida perecível, será feito a arrecadação de brinquedos para distribuir em uma creche atendida pelo Baixa da União. “O gol de placa, o Fair Play no Fluminense é muito conhecido, é raiz, recentemente nosso time levou pra Xerém 13 meninos que estavam enclausurados no Rio de Janeiro sobre promessa de peneira, para nós um exemplo de solidariedade a ser seguido pela torcida; e nós não somos diferentes temos a marca da hombridade e solidariedade no nosso brasão. Aqui vamos entrar no jogo do bem e ajudar quem precisa” – assegurou Abrahir, que tem a família de tricolores.

O Jogo do Bem foi criado no ano de 2014, pelo desportista e repórter cinematográfico, Gilmar de Jesus, que após uma experiência religiosa decidiu organizar os jogos e arrecadar alimentos para ajudar familiais carentes. “Eu precisava fazer uma cirurgia de joelho e não poderia mais jogar, mas o Senhor me curou e eu entendi que pelo futebol eu podia fazer o bem, então comecei a promover torneios entre igrejas. Depois evolui realizando jogos com a participação de atletas rondonienses que se destacaram nacional, como a ex- jogadora da seleção Nenê e o Elsinho, jogador portovelhense revelado pelo Genus, que joga no Japão” – explicou.

Para receber os alimentos as equipes organizaram locais de coletas e as doações também poderão ser entregues no dia do evento nos portões do Estádio Aluízio Ferreira – a partir das 15h – alimentos não perecíveis

Rua Terreiro Aranha, n. 2743

Bairro: Centro

Galeria do Porto, sala 10

Referência: Próximo Rodoviária Federal (PRF)

Contato: Abrahir 69 99223 4419

Rua Capitão Esron de Menezes, n. 1380

Bairro: Areal Centro

Referência: Rua da igreja Católica N.S. Fátima

Contato: Cathia 69 99297-8790

Rua Marechal Deodoro, 993

Bairro: Areal Centro

Referência: Próximo Igreja Batista

Contato: Mauricélio – 6999261-3660

Avenida Calama, 1759

Bairro: São João Bosco

Referência: Hotel de trânsito SINSEPOL

Contato: Gilmar – 69 99988-1179

