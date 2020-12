No vídeo, enquanto o rapaz é chicoteado com cinco chicotadas por cada integrante da facção, um outro explica o porque do castigo

Um homem recebeu várias chicotadas, de integrantes de uma facção criminosa como forma de castigo por ter batido na própria mãe de pau.

No vídeo, enquanto o rapaz é chicoteado com cinco chicotadas por cada integrante da facção, um outro explica o porque do castigo.

“Você vai tá tomando um salve, porque você pegou a sua mãe de pau, já não é a primeira vez, você é residente nesse trem. Se o mundo não ensinou, o crime ensina você”, diz o homem nas imagens.

Gritando de dor e implorando para que as chicotadas cessem, o homem diz que vai perdoar a mãe.

“Eu vou perdoar a minha mãe, eu vou desculpar ela, nunca mais eu vou fazer isso”, clama o homem chorando.

Bateu na mãe pic.twitter.com/7Pb5Cb0uWP — Vídeos Portal (@VdeosPortal1) December 14, 2020

Um homem recebeu várias chicotadas, de integrantes de uma facção criminosa como forma de castigo por ter batido na própria mãe de pau.

No vídeo, enquanto o rapaz é chicoteado com cinco chicotadas por cada integrante da facção, um outro explica o porque do castigo.

“Você vai tá tomando um salve, porque você pegou a sua mãe de pau, já não é a primeira vez, você é residente nesse trem. Se o mundo não ensinou, o crime ensina você”, diz o homem nas imagens.

Gritando de dor e implorando para que as chicotadas cessem, o homem diz que vai perdoar a mãe.

“Eu vou perdoar a minha mãe, eu vou desculpar ela, nunca mais eu vou fazer isso”, clama o homem chorando.

Bateu mãe parte 2 pic.twitter.com/S5SgedF4ub — Vídeos Portal (@VdeosPortal1) December 14, 2020

PORTAL DA CAPITAL

Comentários

comentários