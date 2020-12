Parlamentar destinou mais de R$ 470 mil para investimento no transporte escolar da zona rural do município

Presidente Laerte Gomes entrega ônibus escolar para o município de Castanheiras

No último domingo, o presidente da Assembleia Legislativa, Laerte Gomes (PSDB), fez a entrega de um ônibus escolar ao município de Castanheiras. O parlamentar é autor da emenda que destinou recursos para a aquisição de dois ônibus escolares para a rede municipal de ensino rural, no entanto, a fábrica entregará o segundo veículo no ano que vem.

“Em atendimento à uma solicitação do prefeito Alcides do Som (PSDB), destinamos mais de R$ 470 mil para a Prefeitura de Castanheiras investir no transporte escolar do município. Hoje estamos entregando um ônibus e, em breve, a outra unidade também chegará para reforçar a demanda”, garantiu o presidente.

De acordo com o prefeito, com os novos ônibus escolares, ambos 0km, a prefeitura conseguirá economizar em manutenção e combustível, o que segundo ele, irá gerar economia aos cofres do município.

“E apesar de 2020 ter sido um ano de pandemia, com aulas presenciais suspensas, sabemos que assim que retomarmos à normalidade, nossos alunos poderão desfrutar de mais conforto e segurança com os novos ônibus. Agradeço ao presidente Laerte Gomes pela parceria com nosso município”, ressaltou o prefeito Alcides do Som.

Já o presidente ressaltou a importância de iniciativas que contribuem com a educação. “Investir na educação é investir em qualidade de vida, e esse é um dos melhores investimentos que a Assembleia Legislativa pode fazer e que continuaremos fazendo com essa parceria que mantemos com o município de Castanheiras”, definiu.

Participaram da solenidade o vereador eleito, Ernesto de Jardinópolis (PSD) e a suplente de vereador, Katiane Dias (PSD).

