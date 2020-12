Discretos, os artistas não realizaram pronunciamentos oficiais sobre os boatos de separação, os dois apenas seguiram sua vida

Relembre os babados envolvendo as separações dos famosos

O final do ano está quase aí, e como de costume, relembramos os momentos mais quentes que ocorreram no mundo dos famosos. Não é novidade para ninguém que o ano não está sendo dos melhores, mas dessa vez, nós do TV Foco escolhemos as separações mais polêmicas na Retrospectiva 2020.

GUSTTAVO LIMA E ANDRESSA SUITA

Em primeiro lugar não poderia ser ninguém menos que Gusttavo Lima e Andressa Suita. Considerados um dos casais mais queridinhos, o sertanejo pegou os fãs – e a mãe de Gabriel e Samuel – de surpresa ao anunciar o desejo de colocar o ponto final na relação em outubro.

Após cinco anos de casamento, os dois tiveram seus nomes envolvidos em polêmicas de traições e possíveis reconciliações. Discretos, os artistas não realizaram pronunciamentos oficiais sobre os boatos de separação, os dois apenas seguiram sua vida e assinaram os papeis do divórcio.

LUAN SANTANA E JADE MAGALHÃES

O mundo sertanejo também não esperava pela bomba sobre a separação de Luan Santana e Jade Magalhães. O ex-casal possuí uma relação, de nada mais, nada menos, que 12 anos. Os dois se conheceram em um show do sertanejo em 2008, a partir daí tiveram uma relação de idas e vindas.

Em setembro de 2019, Luan Santana pediu a mão de Jade Magalhães em casamento, no entanto, o noivado chegou ao fim definitivamente em outubro. Vale lembrar que nenhum dos dois divulgou o motivo pela qual eles se separaram, apenas que o carinho continuava.

WHINDERSSON NUNES E LUISA SONZA

O público foi à loucura com o casamento de Luisa Sonza e Whindersson Nunes em 2018. Considerados como um casal inspiração, o ex-casal conquistou os internautas com o carisma e o carinho que sentiam um pelo o outro nas redes sociais.

Em abril eles anunciaram a separação, de acordo com os famosos, eles colocaram um ponto final no casamento após analisarem que não estavam mais dando certo.

No entanto, Luisa Sonza foi alvo de boatos sobre uma possível traição com o cantor Vitão. Após algumas semanas, eles assumiram o relacionamento. Enquanto Whindersson Nunes começou um namoro ao lado de Maria Lina Deggan.

Esses foram os casais que mais se envolveram em polêmica devido a separação em 2020. No entanto, os términos não pararam por aí. Além deles, Fernanda Venturini e Bernardinho, Monique Evans e Cacá Werneck, Demi Lovato e Max Ehrich, Mayra Cardi e Arthur Aguiar, Marília Mendonça e Murilo Huff, Anitta e Gui Araújo, Mariana Ximenes e Felipe Fernandes, João Kleber e Keli Oliveira e Camila Pitanga e Beatriz Coelho, colocaram um ponto final em suas respectivas relações.

