Parlamentar foi eleito prefeito de Cacoal e assume cargo no começo do ano

O deputado estadual Adailton Furia (PSD) apresentou no plenário da Assembleia Legislativa, durante a sessão extraordinária desta quarta-feira (16), a renúncia ao seu mandato, a contar de 30 de dezembro deste ano. Ele foi eleito prefeito de Cacoal e assumirá o mandato no dia 1º de janeiro de 2021.

O presidente da Assembleia Legislativa Laerte Gomes (PSDB), leu o pedido de renúncia e em seguida disse que “hoje é um dia especial, pois marca um novo ciclo, com a saída de um colega, o deputado Adailton Furia, que assumirá prefeitura de Cacoal. Desejo muita paz e muito trabalho e que atinja os objetivos e planos traçados para a prefeitura de Cacoal”.

O deputado Jair Montes (Avante) desejou sucesso a Furia, como prefeito de Cacoal. “Uma renúncia salutar, como se diz, ‘caiu pra cima’. Eleito pelo povo de seu município, tem uma missão difícil e de muita responsabilidade”.

O deputado Cirone Deiró (Podemos) disse que vai sentir a falta do colega, mas a população de Cacoal o escolheu como prefeito e se colocou à disposição para contribuir com o mandato. “Desejo sucesso, que Deus lhe dê sabedoria e que faça um grande mandato em prol do povo de Cacoal. Estou à disposição para trabalhar em parceria, pelo bem da nossa cidade”.

O deputado Eyder Brasil (PSL) manifestou sua satisfação em ter convivido com Adailton Furia. “A população de Cacoal estará em boas mãos. Meu gabinete está de portas abertas, pois confio em seu trabalho e em sua honra”.

Já Chiquinho da Emater (PSB) se disse “confiante de que Furia irá fazer um belo mandato na capital do café, na cidade universitária. Que tenha sucesso em sua empreitada”.

Adelino Follador (DEM) declarou que “com sua juventude, com a sua vontade, vai ser um grande prefeito e a cidade vai ganhar com sua chegada á prefeitura. Fui 12 anos prefeito e sei do desafio que é”.

Luizinho Goebel (PV) disse que Furia “é um jovem corajoso e conheço nele uma coisa que valorizo muito: firmeza na palavra. Desejo muito sucesso e não estrague essa sua gloriosa carreira que você galgou, em tão pouco tempo. Para que os jovens possam se espelhar em sua carreira”.

Despedida

Adailton Furia fez um discurso de despedida. “É uma data marcante em minha história política. Quero agradecer a todos que me confiaram o mandato de deputado estadual, que em dois anos atuei sempre em defesa do que entendi ser certo e justo. Deixo de ser quem cobra e agora passo a buscar parcerias, para que Cacoal possa avançar, possa se desenvolver a cada dia mais”, declarou.

Ele afirmou que “em 2008, fui candidato bem jovem, mas não ganhei. Em 2012, fui eleito vereador e a partir daí começamos um trabalho que nos levou até a Assembleia Legislativa. Em 2016, disputei a prefeitura e perdi e fiquei sempre me perguntando se eu fiz a coisa certa. Nesse ano, só tinha um caminho: ser candidato a prefeito de Cacoal. Sou o primeiro prefeito eleito, nascido em Cacoal e fui o mais bem votado da história do município. Sei do peso, da responsabilidade que tenho pela frente. Temos a obrigação de resgatar o orgulho pela nossa cidade”.

O deputado também fez um agradecimento aos colegas. “Agradeço a cada um aqui. Também sonhei muito em ser deputado estadual. Muito obrigado a todos e conto com o apoio agora como prefeito”.

Eranildo Costa Luna-ALE/RO Foto: Marcos Figueira-ALE/RO

