A expectativa do governo federal é conseguir imunizar 50 milhões de pessoas consideradas dos grupos prioritários até o fim do primeiro semestre do ano que vem. O Brasil tem cerca de 220 milhões de habitantes.

Com base na vacina que já está contratada pelo governo federal (a de Oxford/AstraZeneca), a União deve ministrar em torno de 101 milhões de doses nas 3 primeiras fases da vacinação. Essa vacina, porém, até agora não obteve registro em nenhum país e estudos complementares estão sendo feitos.

