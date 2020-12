Quase 1.700 pessoas já morreram em Rondônia, infectadas pelo Coronavírus, de acordo com dados divulgados pelo Governo do Estado. Até este sábado (19), as vítimas fatais somavam 1.697, a maioria em Porto Velho com 891 óbitos.

No sábado foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:

Casos confirmados – 88.822

Casos ativos – 10.068 (11,34%)

Pacientes recuperados – 77.057 (86,75%)

Óbitos – 1.697 (1,91%)

Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 215

Pacientes internados na Rede Filantrópica – 10

Pacientes internados na Rede Privada – 57

Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 51

Total de pacientes internados – 333

Testes Realizados – 280.785

Aguardando resultados do Lacen – 894

