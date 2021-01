Deputado Alex Redano acompanha Mariana Carvalho e Alan Queiroz em encontro com prefeita de Ariquemes

Vila do Garimpo Bom Futuro receberá barracão para feirantes através de emenda da deputada Mariana Carvalho

Na manhã desta terça-feira (5), o deputado estadual Alex Redano (Republicano) acompanhou a deputada federal Mariana (PSDB) e o deputado Alan Queiroz (PSDB), em uma visita à Prefeitura de Ariquemes. A visita se deu em razão da destinação de emenda que Mariana Carvalho destinou ao município de Ariquemes e que já está empenhada, que tem como objetivo a construção de um barracão aos feirantes na Vila no Garimpo Bom Futuro, Distrito de Ariquemes.

Os parlamentares foram recebidos pela prefeita Carla Redano (Patriotas), que agradeceu a deputada pelo empenho dessa emenda na ordem de R$ 300 mil para a construção do barracão. “A população daquela Vila aguarda ansiosamente por esse barracão há anos, e agora graças a emenda da deputada Mariana Carvalho será possível realizar o sonho daqueles trabalhadores, que comercializam suas produções da lavoura naquela Vila”, lembrou Alex Redano.

A deputada federal Mariana Carvalho agradeceu a prefeita pela recepção e lembrou dos recursos provenientes de emendas parlamentares de sua autoria já aplicados em Ariquemes. “Já destinamos para Ariquemes através de pedidos do deputado Alex Redano e da agora Prefeita Carla Redano, mais de R$5 Milhões, uma das cidades que tenho um carinho especial é Ariquemes, cidade acolhedora e que agora nas mãos de uma Prefeita Carla Redano, temos a certeza de que o progresso continuará e a população sendo ainda mais beneficiada”, comentou.

A prefeita Carla Redano comemorou a boa notícia de um Ano Novo. “É maravilhoso começar o Ano com uma notícia tão boa como essa, estamos começando com o pé direito, em nome dos moradores do Distrito Bom Futuro, agradeço imensamente a essa emenda da deputada, mais uma emenda de uma emenda dessa parlamentar que não mede esforços para atender nossos pedidos”. Comemorou a prefeita Carla Redano.

O deputado estadual Alan Queiroz aproveitou a oportunidade para agradecer a recepção feita pela prefeita Carla Redano e pelo deputado Alex Redano. “Trago para a prefeita e para a população de Ariquemes a notícia de que nosso gabinete está de portas abertas para essa cidade, será um prazer poder também contribuir para o progresso de Ariquemes”, pontuou o parlamentar.

