Márcia Sensitiva abriu o jogo sobre o futuro do Embaixador e deixou todo mundo surpreso.

Gusttavo Lima pode ter um dos anos mais decisivos de sua vida após os constantes escândalos amorosos resultantes do seu divórcio

Após o término conturbado do casamento com Andressa Suíta, que foi parar nos tribunais e contou com exposição de amante em rede nacional, Gusttavo Lima pode ter um ótimo ano em sua vida pessoal e carreira, pelo menos é o que garante a famosa sensitiva Márcia Fernandes.

Márcia Sensitiva garante que Gusttavo Lima terá um ano positivo e, inclusive, terminará o processo de divórcio milionário com Andressa Suíta “numa boa”. O cantor ainda pode dar uma pausa na farra e bebedeira após passar o réveillon em aglomeração.

“Ele vai estar em um ano 19, o que significa clareza e juízo. Artisticamente, vai estar a todo vapor, e mais rico ainda. É um novo ciclo, de muita alegria, vivacidade e harmonia. Apesar disso, deverá tomar muito cuidado com a vaidade, porque vai estar muito exposto na mídia”, ressaltou Márcia para a Folha de São Paulo.

Após colocar sua vida no olho do furacão em 2020 por conta do término do seu casamento, Gusttavo Lima parece estar prestes a completar um ano mais tranquilo em relação à sua vida amorosa, que pode ir de vento em popa e, inclusive, parece já ter uma nova pretendente: a atriz e apresentadora Mariana Rios.

De acordo com o colunista Leo dias, Gusttavo Lima foi um dos convidados para o evento do jogador Neymar em sua festa lotada, que contou com a presença de inúmeros famosos.

Além de ter curtido o momento, o sertanejo também teria feito um show no local, cujo era proibido o uso de celulares para nenhum vazamento acontecer, afinal a pandemia ainda assola o país.

A festa de Neymar vem sendo um dos assuntos mais comentados do momento, pois o local foi foco de aglomeração e muita bebedeira. Mesmo assim, todos os convidados foram testados antes de entrar na festança, que durou ao todo cinco dias.

