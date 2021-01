Material do projeto Aprender Construindo, será utilizado na rede municipal de ensino

Com recursos de emenda do deputado Alex Redano (Republicanos), já está conveniado o valor de R$ 225.150,00 para a prefeitura de Monte Negro adquirir material didático para a rede municipal de ensino, através do projeto Aprender Construindo. O processo de convênio foi garantido ainda no final de 2020.

“A educação é um setor que tem recebido uma atenção especial do nosso mandato, sempre destinando emendas, buscando ações do em parceria com o Governo, escolas e prefeituras, para investir na melhoria da qualidade de ensino”, destacou Alex Redano.

Do total de R$ 225.150,00 já conveniado, foi liberado através da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), R$ 213.892,50, fruto da emenda do deputado Redano. A prefeitura de Monte Negro assegurou a contrapartida de R$ 11.257,50.

“Esse é mais um investimento que destinamos à educação em Rondônia, com o foco sempre de oferecer novas ferramentas de ensino, para facilitar o processo pedagógico e de aprendizado. Com certeza, a comunidade escolar de Monte Negro vai utilizar esse material com muito bom proveito”, finalizou o deputado.

Comentários

comentários