Novo formato amplia locais de pagamento com a inclusão de todas as redes bancárias

A partir desta semana, as faturas de energia em Rondônia trazem uma novidade, o boleto bancário. O novo formato torna o processo de pagamento ainda mais fácil, rápido e seguro para os mais de 650 mil clientes da concessionária no estado. O município de Cerejeiras foi escolhido para sediar o período piloto do projeto que agora chega às outras que vão ter o benefício, conforme explica o gerente de Serviços Comerciais da Energisa, Fernando Tupan. “Com o boleto, o cliente faz o pagamento em qualquer agência bancária, lotérica, correspondente bancário e meios eletrônicos. Essa é mais uma praticidade para o dia a dia do nosso cliente”, comenta.

Utilizando o boleto, o cliente poderá pagar mesmo após o vencimento, pois os encargos por atraso serão feitos apenas no ciclo seguinte. Além de tornar mais rápida as transações entre cliente e distribuidora. “Outra vantagem é que o cliente não corre o risco de pagar a conta com duplicidade, pois após o documento é bloqueado pelo sistema bancário após a quitação”, explicou o gerente.

Para identificar se o boleto é realmente da Energisa, o cliente deve observar se consta o nome do banco emissor, o número da sua Unidade Consumidora (UC), anos e mês da fatura, e a sequência iniciando com 00190. “Estamos à disposição para esclarecer as dúvidas e prestar outras orientações por meio dos nossos canais de atendimento”, concluiu.

Serviço:

Aplicativo Energisa On – disponível gratuitamente para aparelhos IOS e Android

Whatsapp GISA – (69) 9358-9673

Agência Virtual www.energisajuntos.com.br

Call center: 0800 647 0120

