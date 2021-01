Iniciativa visa preparar estudantes carentes para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), realiza a partir desta segunda-feira (11), revisão das matérias para o ENEM. Os professores do Projeto Superação Pré-ENEM Municipal farão uma revisão dos conteúdos das provas que serão aplicadas nos dias 17 e 24 de janeiro.

A coordenação do projeto, juntamente com a secretária de educação Gláucia Negreiros, decidiram reunir os profissionais das áreas afins para oferecer aulas de revisão on-line e gratuitas aos estudantes que participarão do Exame Nacional do Ensino Médio.

Serão duas semanas de revisão (a primeira com aulas de humanas, linguagem e redação e a segunda semana abordará conteúdos de ciências da natureza e matemática) onde se abordará os principais tópicos dessas matérias.

A primeira semana de revisão ENEM 2020, acontece de 11 a 15 de janeiro e contará com a presença dos professores (as) Doralice, Luciane, Meirizan, Edineia, Lídia, Rose, Cirilo, Cícero, Lourismar, Beto, Célio e Aristóteles. Já a segunda semana (de 18 a 22 de janeiro) terá a participação dos professores Gilvana, Maurício, Regina, Jorge, Álvaro, Samuel, Maique, Eduardo, João Pereira, Antônio e Eduardo.

Esses professores estarão diariamente na sala de aula on-line tirando as dúvidas, contribuindo com comentários do conteúdo exigido de cada disciplina, além de responder perguntas dos estudantes.

O Projeto Superação Pré-ENEM Municipal tem como objetivo preparar alunos carentes para realizar as provas e realizar o sonho de ingressar na faculdade, já que esses candidatos não podem pagar um cursinho particular.

Disciplinas

Do dia 11 ao dia 15 de janeiro, apenas os professores de geografia, história, sociologia, literatura, linguagens e redação ministrarão aulas de revisão, onde serão retomados os principais conteúdos estudados ao longo do ano. Os interessados nas aulas devem acessar diariamente, a partir das 18h50, o link: meet.google.com/nsh-cyuk-tfe. O evento especial tem duração diária de três horas (das 19h às 22h).

Comentários

comentários