O Governo do Estado de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), realiza nos dias 13, 14, 20 e 21 de janeiro o “Aulão Seduc Rondônia”, com o objetivo de preparar e auxiliar os estudantes dos terceiros anos do ensino médio e egressos da Rede Estadual para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020, que acontece nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021.

A diretora-geral de Educação, Irany Oliveira, destaca que os aulões serão ministrados por professores especializados em conteúdos para o Enem. “Serão quatro tardes de estudos e revisão de conteúdos com professores de todas as áreas do conhecimento e os estudantes receberão dicas e lembretes sobre o exame”.

O aulão será on-line e transmitido ao vivo pelo canal da Mediação Tecnológica Ro e pelo perfil oficial da Seduc Ro, a partir das 13h30h.

ENEM

Os estudantes devem ficar atentos aos locais e horários de realização das provas do Enem. As consultas podem ser realizadas por meio do cartão de confirmação na Página do Participante que fica no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), ou através do aplicativo Enem para celular. É importante levar documento com foto e caneta esferográfica, cor preta em material transparente.

PROGRAMAÇÃO DO AULÃO:

13/01 – Quarta-feira

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (Língua Portuguesa, Literatura, Educação Física, Artes e Língua Estrangeira)

Redação

13h30: Abertura

14h – 14h55: AULA 1: LINGUAGENS

15h-15h55: AULA 2: LITERATURA

Cinco minutos de dicas e lembretes

16h-16h55: AULA 3: REDAÇÃO

16h55-17h: encerramento

14/01 – Quinta-feira

Ciências Humanas e suas Tecnologias

Filosofia, Geografia, História e Sociologia)

13h50: Abertura

14h – 14h55: AULA 1: HISTÓRIA

15h-15h55: AULA 2: FILOSIFIA / SOCIOLOGIA

Cinco minutos de dicas e lembretes

16h-16h55: AULA 3: GEOGRAFIA

16h55-17h:encerramento

20/01 – Quarta-feira

Matemática e suas Tecnologias

13h50: Abertura

14h-16h55: AULA 1:MATEMÁTICA

16h55-17h: encerramento

21/01 – Quinta-feira

Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Biologia, Física e Química)

13h50: Abertura

14h-14h55: AULA 1: BIOLOGIA

15h-15h55: AULA 2: QUÍMICA

Cinco minutos de dicas e lembretes

16h-16h55: AULA 3: FÍSICA

16h55-17h: encerramento + lembretes

