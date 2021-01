O período de acesso ao sistema é a partir desta segunda-feira (11) até quarta-feira (13), através do site da Prefeitura.

A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Educação vai realizar a 2ª fase da Chamada Escolar para os alunos cadastrados na 1ª fase e que não conseguiram uma vaga. Para isso, os pais ou responsáveis já cadastrados na 1ª fase devem acessar o sistema para selecionar uma das opções das vagas remanescentes disponíveis no site da Prefeitura de Porto Velho (https://chamadaescolar.portovelho.ro.gov.br) da mesma forma que foi realizado na 1ª fase.

O período de acesso ao sistema para essa 2ª fase vai desta segunda-feira (11) até quarta-feira (13). A divulgação do resultado e efetivação de matrícula ocorrerá no período de 19 a 22 de janeiro.

Para essa 2ª fase estão sendo disponibilizadas 4.799 vagas. No site da Chamada Escolar, será exibida a relação das escolas com vagas disponíveis. O responsável legal poderá fazer a edição de dados, mudança de escola e/ou outra informação através do menu “consulta inscrição”.

O objetivo é ofertar vagas remanescentes da primeira fase para os cadastros não alocados desta fase.

DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA

Caso seja alocado (contemplado com a vaga), o responsável legal deverá comparecer à unidade escolar para efetivar a matrícula. No ato da efetivação da matrícula será obrigatória a entrega dos seguintes documentos (original e cópia):

I – Certidão de Nascimento da criança/adolescente;

II – CPF do estudante;

III – Cartão do SUS do estudante;

IV – Carteira de vacinação atualizada, se for o caso;

V – Duas (02) fotos 3×4 do estudante;

VI – Cartão do Bolsa Família, se for o caso;

VII – Comprovante de residência atualizado;

VIII – RG e CPF do responsável legal;

IX – Laudo Médico, para Pessoa com Deficiência (PcD);

X – Histórico Escolar ou Declaração de Escolaridade;

XI – Documento Judicial de Guarda do menor, se for o caso.

Quem não participou da primeira fase da Chamada Escolar não poderá participar da segunda fase. A partir do dia 22, as escolas poderão oferecer vagas que estiverem disponíveis.

