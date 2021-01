Uma nova praga tem causado danos nas pastagens em formação, conhecida como pulguinha-do-arroz (Chaetocnema sp.), que tem sido frequentemente relatada em diversos estados, inclusive no Acre, em vários municípios. A praga é um besouro de formato arredondado, liso, preto e brilhante que ataca plantas no início do desenvolvimento de várias cultivares. Em 1996, foi identificado pela primeira vez no estado, e desde 2014 os relatos são mais recorrentes.

De acordo com o pesquisador da Embrapa Acre, Rodrigo Santos, o inseto se alimenta de várias espécies vegetais, como cana-de-açúcar, milho, trigo e arroz (polífago). A pulguinha-do-arroz adulta remove o tecido da epiderme, o que causa manchas esbranquiçadas nas folhas, um dano severo que pode causar a morte da forrageira, enquanto as larvas ficam no solo alimentando-se das raízes.

“O ataque acontece em fase crítica de desenvolvimento da planta, há um considerável desgaste e algumas podem não se recuperar. Além disso, algumas espécies são também transmissoras de viroses para as plantas jovens, mas não há certeza se a espécie reportada no Acre transmite essas doenças”, afirma Rodrigo.

Os danos causados nas pastagens podem ser da morte de algumas plantas até a perda total da semeadura, como aconteceu com o produtor rural do município de Bujari – AC, Rafael Mamud.

“A primeira vez aconteceu há quatro anos, eu perdi a semente que joguei, não conhecia a praga e perdi tudo, tive que semear novamente. Eu percebi quando o capim estava com 5 centímetros e começou a ficar amarelada e morreu. Quando aconteceu da segunda vez, eu usei o inseticida recomendado pelo engenheiro-agrônomo, dando um efeito sistêmico e deu certo.”, explica o produtor rural.

Métodos de controle

Por ser uma praga nova, ainda não há estratégia de controle bem definida para a pulguinha-do-arroz, nem produtos registrados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), mas existem técnicas que podem ser utilizadas para diminuir o ataque.

De acordo com o pesquisador da Embrapa Acre, Carlos Maurício de Andrade, o produtor deve monitorar o pasto que está sendo reformado, durante as primeiras semanas após o plantio, para observar se há sintomas de ataque para identificação da praga.

“O que temos recomendado aos pecuaristas é uma forma preventiva de controle, para que escolham sementes tratadas com inseticidas registrados para pastagens para tentar minimizar o problema do ataque”, afirma o pesquisador.

Andrade também indica consultar um engenheiro-agrônomo, caso seja detectado alta incidência de ataque dessa praga. O profissional vai recomendar um inseticida aprovado para a aplicação nas pastagens após uma verificação na área e no nível da incidência.

Para Rodrigo Santos, pesquisas devem ser realizadas para averiguar a eficiência desses métodos de controle nas condições climáticas nos diferentes estados brasileiros. “Para reduzir o ataque dessa praga, recomenda-se o aumento da taxa de semeadura em até 30% para aumentar a chance de plantas viáveis em seu estande. Existem cerca cinco insetos por planta, apesar de ser um inseto minuto, é possível ver a olho nu, facilitando o monitoramento do plantio”, explica.

Pesquisa

Em 1996, o inseto foi verificado no estado do Acre por Murilo Fazolin em arroz de sequeiro. Desde 2014, a pulguinha-do-arroz tem sido observada nas pastagens, principalmente na época de reforma. De acordo com Rodrigo, em 2019 foi instalado um experimento no Campo Experimental da Embrapa Acre para observar o ataque da praga em plantas novas de pastagem.

“Foram coletadas espécies in loco, com o auxílio de um aspirador entomológico e enviadas para identificação ao taxonomista Luciano Moura, do Museu de Ciências Naturais da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura em Porto Alegre, RS”, explica o pesquisador.

A Embrapa Acre publicou um estudo sobre a pulguinha-do-arroz em 2020, chamado “Pulguinha-do-Arroz (Chaetocnema sp.) (Coleoptera: Chrysomelidae): Nova Praga de Pastagens no Estado do Acre” e está disponível para leitura e download no Portal da Unidade.

