Transação, que consiste em transferir recursos para outros países, atendeu a demanda da empresa Distribuidora SP Comércio de Peças, que importa produtos do continente asiático.

A primeira operação de câmbio realizada pela Sicoob Credip atendeu a demanda da Distribuidora SP Comércio de Peças, que importa produtos do continente asiático e comercializa nos estados de Rondônia e Amazonas. A empresa associada a Cooperativa é sediada em Humaitá (AM) e tem uma filial no município de Alta Floresta D’Oeste (RO). A transação inédita para Cooperativa consiste em transferir recursos para outros países.

Tem sete anos que empresa atua no ramo de distribuição de peças para motocicletas, mas a importação das peças começou há dois anos. O sócio da distribuidora, Angelo Pelegrini, conta que em outubro deste ano, pela primeira vez, procurou a Sicoob Credip para fazer o pagamento da compra de peças, realizada no continente asiático. Ele diz que o processo feito pela Cooperativa foi bem mais rápido e barato.

“Já tínhamos feito essa operação de câmbio em outra instituição financeira, porém o valor da transação foi bem mais alto e o prazo mais demorado em comparação com a Cooperativa. Na Sicoob Credip, após aprovarem o limite, o pessoal do Bancoob já entrou em contato conosco e passou o valor da cotação atual do dólar e pelo aplicativo do Sicoob aceitamos a proposta e no mesmo dia já nos mandaram o código Swift para enviarmos ao fornecedor, foi tudo muito rápido. Isso gera uma economia de tempo e de valor, além de trazer muito mais satisfação”, destacou Angelo.

De acordo com o gerente do ponto de atendimento da Sicoob Credip, Daniel Alves Martins, essa foi a primeira operação de câmbio feita pela Cooperativa. “Após receber a demanda da empresa associada fizemos os procedimentos operacionais necessários, que, diga-se de passagem, é rápido. Depois de poucos dias os asiáticos confirmaram o recebimento do recurso”, contou o gerente.

“Um ponto positivo que vale destacar nessa operação é que a Cooperativa fez a transação de forma rápida e mais barata, haja vista que, o associado paga uma tarifa para realizar esse tipo de transação. Mais uma vez vimos na prática nossos propósitos se materializando, que é a inclusão financeira, a prestação de serviços com precificação menor que outras instituições, entre outras atividades”, finalizou Daniel.

A Sicoob Credip é uma das maiores cooperativas de crédito do Brasil com um amplo portfólio de produtos e serviços. A instituição está preparada e disponível para atender a todos da comunidade nas mais diversas áreas de atuação, (empresas, produtores rurais, servidores públicos, autônomos, assalariados, profissionais liberais).

Para se tornar um cooperado basta ir em qualquer um dos 38 pontos de atendimento da Sicoob Credip distribuídos nos estados de Rondônia, Amazonas e Mato Grosso. Também é possível abrir uma conta pelo celular utilizando o aplicativo Sicoob.

