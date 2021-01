Desde o início da pandemia, as duas unidades atenderam mais de 30 mil pacientes com suspeita de Covid-19

As Unidades de Pronto Atendimento (UPA) das Zonas Sul e Leste realizaram 173.209 atendimentos à população de Porto Velho durante o ano de 2020. Procedimentos que vão desde os mais simples, como verificação de glicemia, até os mais complexos, como intubação para ventilação pulmonar de pacientes graves.

Somente na UPA Sul, de janeiro a dezembro foram executados 72.786 atendimentos. Com o advento da pandemia, a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) transformou a unidade em referência no acolhimento aos pacientes com sintomas do coronavírus, principalmente os casos moderados e graves. Foram 25.048 pacientes com suspeitas ou confirmação da doença atendidos na unidade em 2020, sendo 581 crianças e 24.467 adultos.

Para absorver toda essa demanda, a unidade passou por adaptações físicas e ampliação do número de leitos. Foram disponibilizados 14 leitos moderados, mais quatro de estabilização (semi-intensivo) para pacientes com Covid-19 e outros quatro leitos para outras enfermidades ou urgências. Dos 22 leitos instalados, oito estão equipados com respiradores pulmonares para tratar pacientes com insuficiência respiratória.

Outra estratégia adotada foi direcionar o atendimento de pacientes com outras doenças às unidades de apoio, como a UPA Leste, por exemplo. Essas patologias distintas da Covid-19 foram as responsáveis pela maioria dos 100.423 atendimentos da UPA Leste em 2020. Desse total, 5.829 procedimentos foram realizados em pacientes com sintomas do coronavírus.

A UPA Leste também recebeu melhorias para oferecer todo o apoio no atendimento dos pacientes, inclusive com o aumento da capacidade de leitos, 19 leitos no total, sendo quatro de isolamento, quatro leitos de estabilização (semi-intensivo), cinco clínicos e seis de suporte para casos suspeitos do novo coronavírus. A unidade também dispõe de oito respiradores pulmonares para suporte ao atendimento.

Juntas, as UPAS Sul e Leste foram responsáveis pelo acolhimento de 30.877 pacientes com suspeita ou confirmação da Covid-19 em 2020. “E o trabalho continua sendo executado esse ano com o mesmo dinamismo, de acordo com as determinações do prefeito Hildon Chaves. As duas unidades possuem excelente estrutura e profissionais de saúde com capacidade para atender bem nossa população”, exalta a secretária da Semusa, Eliana Pasini.

A secretária reforça que as unidades também receberam novos equipamentos como camas, respiradores, monitores cardíacos, longarinas, bebedouros e muitos outros itens para acolher cada vez melhor a população.

Oito Anos de UPA Sul

Em setembro de 2020, a UPA Sul completou oito anos de história em Porto Velho. Desde sua implantação, em 2012, até o último mês de dezembro, 606.839 mil pessoas receberam atendimento da equipe multiprofissional na unidade, sendo 2014 o ano com maior procura da população, 126.626 atendimentos no total.

Comentários

comentários