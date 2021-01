Deputado diz que pavimentação do perímetro urbano das duas localidades, em Nova Mamoré, é uma necessidade

Alex Redano indica ao Governo asfaltamento de trechos nos distritos de Jacinópolis e Nova Dimensão

A pavimentação das ruas do perímetro urbano dos distritos de Jacinópolis e Nova Dimensão, em Nova Mamoré, foi indicada pelo deputado Alex Redano (Republicanos), ao Governo do Estado, através do Departamento de Estradas de Rodagens (DER).

“Jacinópolis e Nova Dimensão são duas localidades pujantes, com a força do agronegócio de uma região produtiva e que precisa da atenção do poder público. Os distritos estão em franco desenvolvimento, sendo fundamental que haja investimentos na pavimentação asfáltica no trecho urbano”, destacou Redano.

O deputado lembrou que os distritos se destacam na produção de madeira, de leite e de gado de corte, com o escoamento da produção passando pelo setor urbano, que carece de uma melhor infraestrutura.

“Estou indicando ao Governo essa benfeitoria para Jacinópolis e Nova Dimensão, contando com a sensibilidade e o comprometimento do governador Marcos Rocha, e do diretor geral do DER, Elias Rezende, para nos apoiar e atender a essa demanda da população”, finalizou Alex Redano.

Comentários

comentários