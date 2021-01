Chegou o Dia D e a Hora H! Nesta terça-feira, provavelmente no amanhecer, aterrissa no aeroporto Jorge Teixeira, um avião enviado pelo Ministério da Saúde, trazendo as primeiras cerca de 49 mil doses de vacinas contra a Covid 19, que serão distribuídas, proporcionalmente, para algumas das principais cidades do Estado. Outras 11 mil doses poderão vir dentro de alguns dias – não se sabe quando – para completar a primeira cota de 60 mil doses destinadas pela saúde federal, para esta primeira etapa de imunização em Rondônia. Outras 23 mil vacinas, caso seja cumprida a promessa do ministro Pazuello, virão em fevereiro. O prefeito Hildon Chaves anuncia que já negociou pelo menos mais 40 mil doses, que poderão aumentar para 60 mil, apenas para a população da Capital. São Paulo sai na frente, com uma campanha que já começou no próprio domingo, logo após a Anvisa autorizar o uso de duas vacinas, com a primeira pessoa, uma enfermeira, sendo imunizada. Na segunda-feira, da manhã à noite, outras centenas de pessoas, da área da saúde, também foram imunizadas. O governador paulista João Dória está em guerra com o Planalto e quer ser o grande líder nacional na guerra contra o coronavírus. Convidou inclusive o um condenado, o ex presidente Lula e o também ex presidente Fernando Henrique Cardoso, ambos já septuagenários, para participarem do lançamento oficial da campanha de vacinação em São Paulo quando ambos seriam imunizados. Dória quer se postar como o grande líder da oposição a Bolsonaro, usando a vacina como mote político. Por enquanto, aliás, está ganhando a batalha, já que Bolsonaro ficou refém da própria cabeça dura, ao não correr atrás da vacina e ser contra ela, enquanto a população clama pela única forma de se livrar do vírus.

Os de bom senso, a Medicina, a Ciência e a grande maioria dos brasileiros, todos querem a vacina. O governador Marcos Rocha e o secretário de saúde de Rondônia, Fernando Máximo, foram às redes sociais, comemorar a decisão da Anvisa e anunciar que há um completo plano de vacinação no Estado. Pouquíssimas são as vozes – inclusive entre os apoiadores mais fiéis do presidente Bolsonaro – que concordam com a forma como ele tratou a questão da vacina. Claro que há os aproveitadores, os canalhas, os criadores de mentiras, tentando colocar no colo do Presidente, por exemplo, a crise de Manaus, quando se sabe que seu governo enviou quase 9 bilhões de reais ao Estado e aos municípios do Amazonas, para conter a doença, mas grande parte do dinheiro foi desviada. E Bolsonaro não pode fazer nada, porque decisão do STF o proíbe de interferir em decisões de Governos estaduais e Prefeituras. Mas daí, já é outra história. A verdade é que a vacina tardou, mas chegou. No dia em que tivemos mais 26 mortes e que quase 500 pessoas estão internadas, com todas as UTIs lotadas. Ela vem para salvar milhares de vidas e nos trazer também um pouco de paz. Chega de tanta tragédia!

